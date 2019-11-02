​Harran Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

Harran Belediyesi'nin Araç Filosu Geliştirildi

Özyavuz: Araç Sayısnı Yükselttik

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; Nüfusunun büyük çoğunluğunu kırsal mahallelerinin oluşturduğu tarihiyle, tarımıyla Türkiye'nin en köklü ilçelerinden biri olan Harran’a daha iyi hizmet verebilmek için araç filosunu yeni takviyelerle güçlendirmeye devam ediyor.Harran Belediyesi ilçe merkezi ve kırsaldan gelen taleplere hızlı bir şekilde cevap verebilmek için araç filosunu geride kalan 7 aylık Başkan Özyavuz yönetiminde her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor.Hizmet kalitesini artırmayı ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı ilke edinen Başkan Özyavuz; Belediyenin araç filosunu güçlendirme adına Belediyeler Birliğiyle yapmış olduğu görüşmeler neticesinde ilçeye bir kepçe kazandırdı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz şunları söyledi: Göreve geldiğimiz günden itibaren, Harran ilçemiz için bütün enerjimizi ve çabamızı yeni eserler kazandırmak için sarf ediyoruz. Hizmet; iş makinalarıyla olur. 7 ay süre içerisinde 4 Adet hizmet aracı kazandırdık bunlardan ikisi çöp aracı, bir adet süpürge aracı ve bu gün itibariyle Belediyeler Birliği hibe yoluyla aldığımız kepçemizi MST makinadan teslim almış bulunmaktayız. Ben buradan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Belediyeler Birliği Genel Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Dedi.Başkan Özyavuz; Daha önceden Belediyemize de 40 adet aracımız bulunmaktaydı, bu gün itibariyle 44 adete yükselttik. Bizler göreve geldiğimiz ilk gün kararlılıkla şu ifadeyi kullanmıştık. 5 yıl içerisinde Harran ilçemize köklü bir değişim sağlayamazsak bir daha belediye başkanlığına talip olmayacağız. Ben buradan şunu ifade etmek istiyorum hiç kimsenin şahsi bir menfaati, şahsi bir beklentisi olmasın. Bizler ilçemiz için var gücümüzler çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sözlerimi tekrar ediyor, Allah’ın izniyle Harran’ımıza köklü bir değişim yaşatacağız. Dedi.Editör: Ahmet Şen