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Bu haber 02 Kasım 2019 15:50:36 Tarihinde eklenmiştir.

​Büyükelçi Önen: “Türkiye, Çinli turist ve yatırımcılar için öncelikli pazar ve destinasyon olmak istiyor.”

Çin Büyükelçisi A. Emin Önen, Çin’in önde gelen gazetelerinden China Daily Gazetesine Röportaj verdi.

​Büyükelçi Önen: “Türkiye, Çinli turist ve yatırımcılar için öncelikli pazar ve destinasyon olmak istiyor.”

Önen verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi;

Türk yetkililer, iki ülke arasında mevcut olandan daha büyük potansiyelin olduğunu kaydederek, “Türkiye, tarım ihracatı, yatırım, turizm gibi bir dizi alanda Çin ile ekonomik bağlarını aktif şekilde güçlendiriyor.” dedi.

Türkiye’nin Çin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, iki ülkenin, mevcut ticari ilişkilerinin şu anda sunduğunun ötesinde daha geniş anlamda iş birliği yapabileceğini söyledi. 

Önen, Pekin’de verdiği bir röportajda “Bu ilişkileri ticaret hacmi, tüm kültürel ve insan insana ilişkiler açısından ikili ilişkilerin her seviyesinde artırmamız gerekiyor. Türkiye’yi Çinli yatırımcılar ve turistler için öncelikli bir pazar ve hedef haline getirmek, Çin’i Türkiye ihracatçıları için birincil pazar haline getirmek amacıyla Çin ile stratejik işbirliğimizi derinleştirme çabalarımıza devam edeceğiz. ” dedi. 




 

Önen: İki Taraf da Büyük Potansiyellere Sahip

Önen, tarım sektörünün iki tarafın büyük potansiyele sahip olduğu alanlardan biri olduğunu söyledi. 

2018’de Çin dünya genelinden tarım ürünleri konusunda 137,1 milyar dolar tutarında ithalat gerçekleştirdi. Bununla birlikte teknik ve düzenleme konularından dolayı, Türk tarım ürünlerinin Çin’e ihracatı 2018’de 146 milyon dolarla sınırlı kaldı. 

Önen, “Türkiye tarım ürünleri ve gıda sanayisi bakamından zengin ve bu şekilde o potansiyeli artırmak istiyoruz. Son aylarda Çin’e kiraz, Antep fıstığı ve deniz ürünleri gibi bazı yeni ürünler ihraç ettik. Süt ve süt ürünlerinin ihracatı hakkında detaylı müzakereler yapmayı planlıyoruz.” dedi. 





 

Tan: İŞbirliğini Daha İleri Taşımak Gerek

Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Mehmet Tan ise iki ülkenin bu alanda bariyerleri yıkarak iş birliğini daha ileri taşıması gerektiğini ekleyerek, onayladı. 

Tan, “Daha yüksek eğitim seviyeleri ve artan maaşlarıyla, Çinli tüketiciler şimdi küresel pazara her zamankinden daha açık. Onlar, kendilerine sunulan ürünlerin kalite ve değerinin tamamen farkında ve daha seçici.” ifadelerini kullandı. 

Bugün Çin, Türkiye’nin Asya’da en büyük ve dünyada üçüncü büyük ticaret ortağı. Türkiye ve Çin arasındaki ikili ticaret hacmi 2018’de 23,6 milyar dolara ulaştı. 

Tan, Türkiye’nin toplam ticaret açığının yüzde 32,3’ünün Çin’in lehine olduğunu belirterek, Türkiye’nin, Çin’in Türk girişimciler için daha cazip gümrük tarifesi ve ticaret rejimi sunmasını beklediğini ifade etti. 

İkili ekonomik ilişkilerde son yıllarda artış eğiliminde olan iki ülke, potansiyeli daha da iyileştirme konusunda kararlı. Çin’in Türkiye Büyükelçisi Deng Li, Mart ayında İstanbul’da düzenlenen bir seminerde Türkiye’ye giden Çinli turistlerin ve Çin yatırımlarının 2021 yılına kadar iki katına çıkmasını beklediğini söylemişti. 

Bugün Türkiye’de Industrial and Commercial Bank Of China, Bank of China ve teknoloji devleri Huawei ve ZTE dahil binden fazla Çinli şirket iş yapıyor. 





 

Önen: Çinli Girişimcilerin Yatırımlarını Bekliyoruz

Türkiye’nin dünyadaki en dinamik ekonomilerden biri olduğunu belirten Önen, ülkesinin özellikle enerji, ulaştırma, finans, altyapı ve bilgi teknolojisi alanlarında daha fazla yatırım yapmak üzere Çinli girişimcileri beklediğini söyledi. 

Önen, Türkiye’nin, karlı ihracat ile stratejik lokasyonu dahil bir çok avantaja sahip olduğunu belirterek, ülkesinin 2018’de dünyadaki en büyük 18’inci ve Avrupa Birliği’nde ise 6’ıncı büyük ekonomi olduğunu söyledi. 

Avrasya’nın kalbinde bulunan Türkiye’nin AB ile gümrük birliği ve kapsamlı serbest ticaret anlaşması ağı bulunuyor. İstanbul’dan dört saatlik uçuşla yatırımcılar 57 farklı ülkede 1,5 milyar insana ulaşabiliyor, 24 trilyon dolarlık GSYİH değerine sahip bu çoklu pazarlara erişim imkanına sahip olabiliyor. 

Önen, “Kuşak ve Yol inisiyatifini destekleyeceğiz, Çin’den Türkiye’ye daha fazla yatırımcı çekeceğiz. Ve bu Çinli yatırımcılar, Türkiye’yi Avrupa pazarlarına ve ötesine ulaşmak için bir üretim üssü gibi kullanabilirler.” diye konuştu. 

Turizmin ilerlemesiyle birlikte, Çin’in 2018’i Türkiye Turizm yılı ilan etmesi geçen yıl Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turistlerin sayısının artışına büyük katkı sağladı. 2018’de Türkiye’ye giden Çinli turistlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 60 oranında artarak, 400 bine çıktı. 

Önen, “ Hedefimiz iki üç yıl içinde en az bir milyon turiste sahip olmak. Çin’de bir yıl içinde Baidu üzerinden Çin halkının 1,6 milyon defa Türkiye’yi arattığını gördük. Ayrıca sosyal medya ve Baidu üzerinden Türkiye’deki destinasyon ve manzara resimlerinin aranma sayısı 22 milyon oldu. Böylelikle bu potansiyeli daha fazla keşfetmek için doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz” dedi.

Önen’in açıklamasına göre, Türkiye Sichuan-Chengdu’da yeni bir başkonsolosluk açmayı planlıyor. Türkiye’nin Shanghai, Guangzhou ve Hong Kong’da üç başkonsolosluğu var. 

Türk Ticaret Bakanlığı’ndan Tan, “Turizmin Çin-Türkiye ikili ilişkilerinde önemli iş birliği alanlarından biri olabileceğini düşünüyoruz. Bu ivmeyi sürdürmemiz ve turizmdeki iş birliğini güçlendirmemiz gerekiyor. İlave teşvik edici faaliyetlerle çabamızı sürdüreceğiz. Çin vatandaşlarının ilgisini korumak için, Çinli tüketicilerle medya ve televizyon üzerinden temasta kalmak istiyoruz. “ dedi.

Tan, küresel ticaretin çevrimiçi ve çevrimdışı boyutlarla birlikte gelecek 10 yılda dijital ticarete dönüştürüleceğini belirterek, “Mal ve hizmet satışına ilişkin yerleşik kuralların tamamen farklı olduğu bir çağın eşiğindeyiz. Gelecekte Çinli mevkidaşlarımızla yeni işbirlikleri yapmak için sıkı çalışıyoruz. Ayrıca Türkiye, Alibaba’ya bağlı Taobao, Tmall, ve Jindong gibi Çinli e-ticaret şirketleriyle daha fazla iş birliği inşa etmeye hazır.” ifadelerini kullandı.





Editör: Ahmet Şen 
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