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Bu haber 02 Kasım 2019 15:35:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa'da, Belediye Otobüsleri 24 Saat Hizmet Verecek

Türkiye'nin en uzun yol ağlarından birine sahip olan Şanlıurfa'da vatandaşlara en iyi hizmeti amaç edinen Büyükşehir Belediyesi, son olarak 71 nolu hatlarında revizyona giderken, 76 nolu hattında ise 24 saat esası ile hizmet verme kararı aldı.

​Şanlıurfa'da, Belediye Otobüsleri 24 Saat Hizmet Verecek

Ulaşımda yenilikçi uygulamaları ile Türkiye'de bir çok şehir için örnek gösterilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, son düzenleme kapsamında bazı güzergahlarında revizyona giderken, bazı güzergahlarında ise 24 saat hizmet verecek.



 

Şanlıurfa'da Hangi Otobüsler 24 Saat Hizmette?

Göreve geldiği günden bu yana ulaşım konusundaki vatandaşların talep ve önerilerini takip eden Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile yapılan düzenleme çerçevesinde Güzelşehir'e yönelik 71, 71A ve 78 nolu hatlar üzerindeki yeni yerleşim alanları dikkate alınarak güzergahlarda iç kısımlara doğru bir takım değişikliğe gidilirken, 76 nolu Seyrantepe Mahallesine (Maşuk) yönelik ise 24 saat esası ile ulaşım sağlanma kararı alındı.



 

2 Saat Aralıklarla Hareket Edecek

04 Kasım 2019 Pazartesi itibariyle yeni düzenleme hayata geçirilecekken gece 00.00'dan itibaren 76 Nolu Seyrantepe'ye yönelik seferlerde her saat başı ikinci toplama merkezinden araç hareket edecek ve araç karşılığı ise saat aralıklarında Seyrantepe'den şehir merkezine doğru seferine başlayacak.




Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa'da, Belediye Otobüsleri 24 Saat Hizmet Verecek
​Şanlıurfa'da, Belediye Otobüsleri 24 Saat Hizmet Verecek
Türkiye'nin en uzun yol ağlarından birine sahip olan Şanlıurfa'da vatandaşlara en iyi hizmeti amaç edinen Büyükşehir Belediyesi, son olarak 71 nolu hatlarında revizyona giderken, 76 nolu hattında ise 24 saat esası ile hizmet verme kararı aldı.
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