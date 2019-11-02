​Büyük Tehlike! Kimyasal Dolu Dorseler Alev Aldı

Yangın 3 Saate Söndürüldü

Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait kimyasal madde dolu dorseler henüz bilinmeyen nedenle alev alev yandı. İhbar üzerine yangın noktasına gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.4 itfaiye aracı, bir iş makinası ve çok sayıda itfaiye erinin müdahalede bulunduğu yangın 3 saatin sonunda güçlükle söndürüldü. Alev alan dorselerde bulunan kimyasalın sağlık açısından tehdit oluşturup oluşturumadığı henüz açıklanmadı Dorselerin ve içerisinde kimyasal maddelerin kül olduğu yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen