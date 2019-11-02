Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 02 Kasım 2019 09:00:28 Tarihinde eklenmiştir.

​MHP İl Başkanı Lüks Aracıyla Kaza Yaptı

MHP İl Başkanı asker uğurlamaya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

​MHP İl Başkanı Lüks Aracıyla Kaza Yaptı

Kaza, Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Komando Caddesi üzerinde meydana geldi. 



 

İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok yönetimindeki 38 SE 064 plakalı otomobil, aşırı yağıştan yoldan çıkan 38 AAY 796 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tok ile beraber diğer araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Yaralanan Tok'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Sosyal Medyadan Erdoğan, Soylu ve Bahçeliye Hakaret Etti, Tutuklandı!
​Sosyal Medyadan Erdoğan, Soylu ve Bahçeliye Hakaret Etti, Tutuklandı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Diyarbakır eski İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği tespit edilen E.E., polis ekipleri tarafından yakalanarak ifade işlemlerinin tamamlanması sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
​Boşanmak Üzere Olduğu Öğretmen Eşini Kaçırarak Kaynanasını Silahla Vurdu
​Boşanmak Üzere Olduğu Öğretmen Eşini Kaçırarak Kaynanasını Silahla Vurdu
Boşanmak üzere olduğu eşini darp ederek kaçıran ve kaynanasını silahla vurarak kaçan şahıs yakalandı.
36 Yaşındaki Sapık Otobüste Üniversite Öğrencisini Taciz Etti
36 Yaşındaki Sapık Otobüste Üniversite Öğrencisini Taciz Etti
Otobüste üniversite öğrencisini taciz ettiği iddia elen şahıs 12 gün sonra yakalandı.
​MHP İl Başkanı Lüks Aracıyla Kaza Yaptı
​MHP İl Başkanı Lüks Aracıyla Kaza Yaptı
MHP İl Başkanı asker uğurlamaya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
​Yaraladıkları Şahsı Hastaneye Götüren Araç Kurşun Yağmuruna Tutuldu
​Yaraladıkları Şahsı Hastaneye Götüren Araç Kurşun Yağmuruna Tutuldu
Bıçakla yaraladıkları şahsı hastaneye götüren araca silahlı saldırı düzenleyen ve polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.
​Boğazını Kestikleri Arkadaşlarını Yakamayınca Su Kuyusuna Attılar
​Boğazını Kestikleri Arkadaşlarını Yakamayınca Su Kuyusuna Attılar
15 gün önce aniden ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ali Yanar’ın arkadaşları tarafından boğazı kesildikten sonra su kuyusuna atıldığı ortaya çıktı.
​Sendikacı, Emekli Olan Memurun Yerine Çocuğunun İşe Alınmasın Dedi
​Sendikacı, Emekli Olan Memurun Yerine Çocuğunun İşe Alınmasın Dedi
Büro Memur Sen TBMM Şube Başkanı Özgür Yaydemir, Kurum İdari Kurul toplantısında, Mecliste çalışan personelin emekli olması halinde çocuklarının işe alınmasını istedi.
​Belediye Başkanı ile Birlikte 15 Kişi Gözaltına Alındı
​Belediye Başkanı ile Birlikte 15 Kişi Gözaltına Alındı
PKK/KCK’nın 'Kadın Alan Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman’ın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Kahraman Baba, Çocuklarını Vicdansız Annenin Elinden Böyle Kurtardı
Kahraman Baba, Çocuklarını Vicdansız Annenin Elinden Böyle Kurtardı
Küçükçekmece'de gece boyunca aç ve yarı çıplak şekilde evde yalnız kalan üç çocuk camı kırarak içeri giren baba tarafından kurtarıldı. Olay sonrası gözyaşları arasında çocuklarına sarılan baba, "Anneleri bırakıp gitmiş. Nerede olduğunu da bilmiyorum." dedi.
​Öğrenciler, Kız Arkadaşlarını Taciz Eden Markete Saldırdılar
​Öğrenciler, Kız Arkadaşlarını Taciz Eden Markete Saldırdılar
Bir grup öğrenci, kız arkadaşlarını taciz ettiği iddia edilen market sahibine saldırdı. Öğrencilerin marketin camlarını kırarak dükkanı talan ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansırken, market sahibi, kendisine iftira atıldığını söyledi.
​İş Bulma Kavgasında Muhtarın Kardeşleri Silahla Vuruldu
​İş Bulma Kavgasında Muhtarın Kardeşleri Silahla Vuruldu
İş bulma nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
​Kızlarına Tacizde Bulunan Baba: Benim Sevme Şeklim Böyle
​Kızlarına Tacizde Bulunan Baba: Benim Sevme Şeklim Böyle
Bir belediyede memur olarak çalışan baba K.K. iddiaya göre, 15 yaşındaki ikiz kızları E.K. ve S.K.‘ya farklı tarihlerde cinsel istismarda bulundu.
​Sosyal Medyadan Erdoğan, Soylu ve Bahçeliye Hakaret Etti, Tutuklandı!
​Sosyal Medyadan Erdoğan, Soylu ve Bahçeliye Hakaret Etti, Tutuklandı!
​Boşanmak Üzere Olduğu Öğretmen Eşini Kaçırarak Kaynanasını Silahla Vurdu
​Boşanmak Üzere Olduğu Öğretmen Eşini Kaçırarak Kaynanasını Silahla Vurdu
​Büyük Tehlike! Kimyasal Dolu Dorseler Alev Aldı
​Büyük Tehlike! Kimyasal Dolu Dorseler Alev Aldı
36 Yaşındaki Sapık Otobüste Üniversite Öğrencisini Taciz Etti
36 Yaşındaki Sapık Otobüste Üniversite Öğrencisini Taciz Etti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:21
Güneş
06:43
Öğle
12:13
İkindi
15:08
Akşam
17:34
Yatsı
18:50
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿