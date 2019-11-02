​MHP İl Başkanı Lüks Aracıyla Kaza Yaptı

İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı

Kaza, Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Komando Caddesi üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok yönetimindeki 38 SE 064 plakalı otomobil, aşırı yağıştan yoldan çıkan 38 AAY 796 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tok ile beraber diğer araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Yaralanan Tok'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen