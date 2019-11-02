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Bu haber 02 Kasım 2019 08:00:28 Tarihinde eklenmiştir.

​Yaraladıkları Şahsı Hastaneye Götüren Araç Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Bıçakla yaraladıkları şahsı hastaneye götüren araca silahlı saldırı düzenleyen ve polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

​Yaraladıkları Şahsı Hastaneye Götüren Araç Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. 



 

Bıçaklı Saldırganlar Tarafından Kurşunlandılar

Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan İ.Y. yaralandı. Yaralı şahıs arkadaşları ile hastaneye götürülmesi çalışıldığı otomobil de bıçaklı saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. I.Y., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili O.P.(47) ve A.A.'yı (46) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 kişi geniş güvenlik önlemleri altında bu akşam Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.P. ve A.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Yaraladıkları Şahsı Hastaneye Götüren Araç Kurşun Yağmuruna Tutuldu
​Yaraladıkları Şahsı Hastaneye Götüren Araç Kurşun Yağmuruna Tutuldu
Bıçakla yaraladıkları şahsı hastaneye götüren araca silahlı saldırı düzenleyen ve polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.
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