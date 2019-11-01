​Başkan Özyavuz Cuma Sonrası Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Özyavuz: Şanlıurfalı ve Harranlı Hemşerilerimin Cumasını Tebrik Ediyorum

Her Cuma namazını farklı bir cami ve mahallede kılarak namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelen başkan Özyavuz, bu şekilde vatandaşların isteklerini dinleyerek bir araya gelmeye devam ediyor.Başkan Özyavuz yaptığı açıklamadı; İslam’ın sancaktarı, İslam’ın hilali peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in dediği gibi güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Bende buradan tüm Şanlıurfalı ve Harranlı hemşerilerimin cumasını tebrik ediyor, yaptıkları duaların kabul olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle Barış Pınarı harekâtında görev alan güvenlik güçlerimizin; Er’inden en üst rütbelisine kadar bu başarıyı sergiledikleri için tebrik ediyorum. Vatan ne Türkiye’dir Türklere Türkistan, Vatan Büyük ve Müebbet bir Ülkedir Türklere Turan. Bütün Şanlıurfalı ve Harranlı hemşerilerime sevgilerimi saygılarımı gönderiyor, Cumalarını tekrardan tebrik ediyorum.Editör: Ahmet Şen