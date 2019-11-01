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Bu haber 01 Kasım 2019 21:30:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Sendikacı, Emekli Olan Memurun Yerine Çocuğunun İşe Alınmasın Dedi

Büro Memur Sen TBMM Şube Başkanı Özgür Yaydemir, Kurum İdari Kurul toplantısında, Mecliste çalışan personelin emekli olması halinde çocuklarının işe alınmasını istedi.

​Sendikacı, Emekli Olan Memurun Yerine Çocuğunun İşe Alınmasın Dedi

TBMM'de, Ekim ayı Kurum İdari Kurul toplantısı 25 Ekim 2019 tarihinde yapıldı. Toplantıya, TBMM'de en çok üyeye sahip olan Büro Memur Sen adına Özgür Yaydemir katıldı.


 

Emekli Olan Memurun Yerine Çocukları Alınsın

Yaydemir, toplantıda, TBMM'de çalışan memurların emekli olması halinde çocuklarının işe alınmasını talep etti. Özgür Yaydemir söz konusu uygulamanın daha önce İsmet Sezgin, Mustafa Kalemli, Köksal Toptan ve Cemil Çiçek'in TBMM Başkanı olduğu dönemde uygulandığını belirtti.




Editör: Ahmet Şen
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