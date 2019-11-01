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Bu haber 01 Kasım 2019 16:46:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Vali Erin, Akaltun ve Altuntaş’ı Tebrik Etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 19-27 Ekim Tarihleri arasında Bosna-Hersek’te yapılan Dünya Kıck Boks şampiyonada Dünya 3.’sü Olan Urfalı sporcu Mevlana Altuntaş ve Kıck Milli takım teknik direktörü Murat Akaltun’u makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

​Vali Erin, Akaltun ve Altuntaş’ı Tebrik Etti

Vali Erin, Resmî Twitter ve İnstagram hesabından yaptığı açıklamada. 19-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Bosna-Hersek’te yapılan Dünya Kıck Boks Dünya Şampiyonasında Dünya 3. ‘Sü Olan Mevlana Altuntaş kardeşimi ve Antrenörü Sn. Murat Akaltun’u yürekten tebrik eder başarılarının devamını diliyorum” dedi.


 

Vali Erin'e Teşekkür Ediyoruz

Kıck Boks Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun, Her zaman spor ve sporcunun yanında olan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e teşekkür eden Akaltun, Bosna-Hersek’te yapılan Dünya Kıck Boks Şampiyonasında hem Urfamızı hemde Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek Şanlıurfa’da başarı bağlamında bir çok ilke imza attıklarını ayrıca Urfa’da yine bir ilki gerçekleştirip.Dünya Şampiyonasında. Büyükler Kategorisinde 2 sporcu ve 1 teknik direktör ile başarlı bir şekilde bu ulvi görevi ifa ettiklerini aktaran Akaltun, Sporcularımız Mevlana Altuntaş 6 tur geçerek Dünya 3.’sü olarak büyük başarı elde etti. Diğer sporcumuz Faysal Sılıv ise çok iyi mücadele etmesine karşın 3 tur geçerek Dünya 5.’si oldu. Bundan sonraki hedefimiz inşallah bir çok sporcumuzu Dünya,Avrupa ve Uluslararası arenada Şampiyon  yapmak için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Spora katkılarından dolayı Şanlıurfa Valimiz Sn.Abdullah Erin ve  Halilye Belediye Başkanımız Sn.Mehmet Canpolat beyefendilere çok teşekkür ederiz.”dedi.


Editör: Ahmet Şen 
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​Vali Erin, Akaltun ve Altuntaş’ı Tebrik Etti
​Vali Erin, Akaltun ve Altuntaş’ı Tebrik Etti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 19-27 Ekim Tarihleri arasında Bosna-Hersek’te yapılan Dünya Kıck Boks şampiyonada Dünya 3.’sü Olan Urfalı sporcu Mevlana Altuntaş ve Kıck Milli takım teknik direktörü Murat Akaltun’u makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.
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