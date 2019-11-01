Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 01 Kasım 2019 13:10:25 Tarihinde eklenmiştir.

​SGK Başkanı Bağlı, ISSA Büro Üyeliğine Seçildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Konsey kararı ile 2020-2022 dönemi için Avrupa Bölgesini temsilen ISSA Büro üyesi olarak seçildi.

​SGK Başkanı Bağlı, ISSA Büro Üyeliğine Seçildi

1927 yılında kurulan 160 ülkeden 340 üye kurum ve kuruluştan oluşan Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA), küreselleşen dünyada sosyal güvenlik teşkilatlarını desteklemek ve teşvik etmek için sosyal güvenlikle ilgili kurum ve kuruluşları 38’inci kez Brüksel’de bir araya getirdi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Sosyal Güvenlik Forumu kapsamında gerçekleştirilecek olan ISSA'nın yönetim organı büro üyeleri seçimine ilişkin ISSA Başkanı Joachim Breuer’e bir mektup gönderdi. 

Türkiye’de yaşayan vatandaşların yüzde 85.6’sının sosyal sigorta kapsamında, yüzde 98.5’inin de Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olduğuna vurgu yapan Bakan Selçuk, “Bu göstergeler, SGK’nın organizasyonel ve operasyonel kapasitesinin büyüklüğünü de ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verdi. 

Türkiye’nin Avrupa ve Asya arasında sosyal köprü vazifesi gördüğüne ISSA’ya 1949 yılında üye olduğuna değinen Bakan Selçuk, SGK’nın sosyal güvenliğin uluslararası arenada geliştirilmesine katkı sağlamaya devam etmesi gerektiğine dikkati çekti.  

Avrupa Bölgesini temsilen ISSA Büro üyesi seçilen SGK Başkanı Bağlı 3 yıl ISSA’nın Finans Komitesi üyeliği görevini de üstlenecek. 

ISSA Avrupa Ağı Yönlendirme Komitesi üyeliği 2020-2022 döneminde de devam edecek olan Başkan Bağlı, forum kapsamında diğer üyeler ile görüşmeler gerçekleştirerek, Türkiye’de uygulanan sosyal güvenlik uygulamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Genel Sağlık Sigortası, E-Devlet ve Bilişim uygulamaları hakkında bilgi veren Bağlı, Sosyal Güvenlik Kurumunun Türk mucizesi olduğunu, SGK’nın hızlı, erişilebilir ve etkin hizmet anlayışıyla uluslararası bir marka olarak görüldüğünü belirtti.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​SGK Başkanı Bağlı, ISSA Büro Üyeliğine Seçildi
​SGK Başkanı Bağlı, ISSA Büro Üyeliğine Seçildi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Konsey kararı ile 2020-2022 dönemi için Avrupa Bölgesini temsilen ISSA Büro üyesi olarak seçildi.
​Karaköprü'de Yol Açma Mesaisi Tam Gaz Sürüyor
​Karaköprü'de Yol Açma Mesaisi Tam Gaz Sürüyor
Karaköprü Belediyesi tarafından ilçede yol ihtiyacını karşılamak için yeni yol açma çalışmaları yoğun mesaiyle sürüyor.
​Başkan Aksak'tan şehit öğrencilerin okuluna ziyaret
​Başkan Aksak'tan şehit öğrencilerin okuluna ziyaret
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Terör örgütü YPG/PKK tarafından Ceylanpınar'a düzenlenen havan saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş okullarını ziyaret etti. Başkan Aksak, öğrencilere hitaben, "Şehitlerimizin gerçekleştiremediği hayalleri sizler gerçekleştireceksiniz" dedi.
Urfalı Vekil Ateş Püskürdü: Buna Siyasetçiler Karar Veremez
Urfalı Vekil Ateş Püskürdü: Buna Siyasetçiler Karar Veremez
​Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, ABD'nin Türkiye'ye yönelik soykırım diye tanımladığı kanun teklifinin kabul edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
​Siverek TSO Üyeleri, Batman Tarım ve Hayvancılık Fuarında
​Siverek TSO Üyeleri, Batman Tarım ve Hayvancılık Fuarında
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri Batmanda gerçekleşen Batman Tarım ve Hayvancılık Fuarına katıldı.
​Vali Erin: Bu Milletin Sırtı Yere Gelmez
​Vali Erin: Bu Milletin Sırtı Yere Gelmez
Şanlıurfa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, akşam gerçekleştirilen kabul töreni ile sona erdi. Bir otelde gerçekleştirilen kabul töreninde Vali Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin, misafirleri kapıda karşıladı.
Harran'da Cumhuriyet Bayramı Çoşkuyla Kutlandı
Harran'da Cumhuriyet Bayramı Çoşkuyla Kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Harran ilçesinde de coşkuyla kutlandı.
​Başkan Sayık'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
​Başkan Sayık'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
MHP Haliliye İlçe Başkanı Mahmut Sayık, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Siverek TSO, YÖREX Fuarında
Siverek TSO, YÖREX Fuarında
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası'nın da katıldığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle 10'uncusu düzenlenen YÖREX Fuarı'na 81 ilin yöresel ürünleriyle birlikte Şanlıurfa'dan de çok sayıda ürünün vatandaşların beğenisine sunulduğu belirtildi.
​Karaköprü'den Yeni Yatırımlar Açıklaması: Sosyal Medyada Art Niyet Gösterildi
​Karaköprü'den Yeni Yatırımlar Açıklaması: Sosyal Medyada Art Niyet Gösterildi
Karaköprü Belediyesi tarafından ilçenin gelişen ve büyüyen mahallesi olan Seyrantepe'ye yatırımlar sürerken mahalleye kazandırılan yeni yatırımların açılışları gerçekleştirilerek hizmete sunuluyor.
​Saklı Cennet Halfeti, Tıbbi Bitkilerle Ekonomisine Katkı Sağlayacak
​Saklı Cennet Halfeti, Tıbbi Bitkilerle Ekonomisine Katkı Sağlayacak
Başkan Albayrak, milletvekillerinden karagüle destek sözü aldı.
​ŞUTSO HEYETİ’NİN YÖREX FUARI PROGRAMI SONA ERDİ
​ŞUTSO HEYETİ’NİN YÖREX FUARI PROGRAMI SONA ERDİ
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Başkan Yardımcısı, Mehmet Yetim, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Meclis Başkan Yardımcıları Kemal Süt, Vedat Polat ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri’nden oluşan heyet olarak gerçekleştirdiği 10. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı programı, 5 etkinliğin ardından sona erdi.
​Şanlıurfa’da Çalınan Araç Gaziantep’te Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da Çalınan Araç Gaziantep’te Ele Geçirildi
​Kızlarına Tacizde Bulunan Baba: Benim Sevme Şeklim Böyle
​Kızlarına Tacizde Bulunan Baba: Benim Sevme Şeklim Böyle
Şanlıurfa'da 100 Bin Kişi Sahiplendi! Sen de Ücretsiz Sahiplen, Geleceğe Nefes Ol
Şanlıurfa'da 100 Bin Kişi Sahiplendi! Sen de Ücretsiz Sahiplen, Geleceğe Nefes Ol
​Geri Geri Giderken Karısını Öldürdü
​Geri Geri Giderken Karısını Öldürdü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:21
Güneş
06:42
Öğle
12:13
İkindi
15:09
Akşam
17:35
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿