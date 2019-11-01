​SGK Başkanı Bağlı, ISSA Büro Üyeliğine Seçildi

1927 yılında kurulan 160 ülkeden 340 üye kurum ve kuruluştan oluşan Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA), küreselleşen dünyada sosyal güvenlik teşkilatlarını desteklemek ve teşvik etmek için sosyal güvenlikle ilgili kurum ve kuruluşları 38’inci kez Brüksel’de bir araya getirdi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Sosyal Güvenlik Forumu kapsamında gerçekleştirilecek olan ISSA'nın yönetim organı büro üyeleri seçimine ilişkin ISSA Başkanı Joachim Breuer’e bir mektup gönderdi.Türkiye’de yaşayan vatandaşların yüzde 85.6’sının sosyal sigorta kapsamında, yüzde 98.5’inin de Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olduğuna vurgu yapan Bakan Selçuk, “Bu göstergeler, SGK’nın organizasyonel ve operasyonel kapasitesinin büyüklüğünü de ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verdi.Türkiye’nin Avrupa ve Asya arasında sosyal köprü vazifesi gördüğüne ISSA’ya 1949 yılında üye olduğuna değinen Bakan Selçuk, SGK’nın sosyal güvenliğin uluslararası arenada geliştirilmesine katkı sağlamaya devam etmesi gerektiğine dikkati çekti.Avrupa Bölgesini temsilen ISSA Büro üyesi seçilen SGK Başkanı Bağlı 3 yıl ISSA’nın Finans Komitesi üyeliği görevini de üstlenecek.ISSA Avrupa Ağı Yönlendirme Komitesi üyeliği 2020-2022 döneminde de devam edecek olan Başkan Bağlı, forum kapsamında diğer üyeler ile görüşmeler gerçekleştirerek, Türkiye’de uygulanan sosyal güvenlik uygulamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Genel Sağlık Sigortası, E-Devlet ve Bilişim uygulamaları hakkında bilgi veren Bağlı, Sosyal Güvenlik Kurumunun Türk mucizesi olduğunu, SGK’nın hızlı, erişilebilir ve etkin hizmet anlayışıyla uluslararası bir marka olarak görüldüğünü belirtti.Editör: Ahmet Şen