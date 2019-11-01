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Bu haber 01 Kasım 2019 12:00:49 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da 100 Bin Kişi Sahiplendi! Sen de Ücretsiz Sahiplen, Geleceğe Nefes Ol

Tarım ve Orman Bakanlığı "Geleceğe Nefes" adlı kampanya ile 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanı toprakla buluşturacak. Bakanlığın başlattığı kampanya Şanlıurfa'da da ilgi gördü.

Şanlıurfa'da 100 Bin Kişi Sahiplendi! Sen de Ücretsiz Sahiplen, Geleceğe Nefes Ol

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada; “11 Kasım 2019'da saat 11:11'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlıyoruz.” dedi.

Kampanyanın başlamasından bu yana Şanlıurfa'dan %53 oranında katılım sağlandı. bu oran 200 bin fidana denk gelirken, şu an itibariyle sahiplenilen fidan sayısı 106.440 adet oldu.





Bizler de Urfa.com Ekibi olarak kampayaya destekte bulunduk. 11 Kasım Saat 11.11'de ekip olarak ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / BEYAZKUYU / MALİYE ORMANI alanında sahiplendiğimiz fidanları dikmek için, geleceğe nefes olmak için orada olacağız.






 

Geleceğe Nefes Kampanyasına Nasıl Katılabilirim?

-Tarım ve Orman Bakanlığı, https://gelecegenefes.com/ sitesi üzerinden başvuruları kabul ediyor.

-Adınıza bağışlanacak fidanlar tamamen ücretsizdir.

-Yukarıda yer alan siteye giderek "Fidan Sahiplen" bölümünden, fidanlar kimin adına sahiplendirilecekse onun ismi ile beraber e-postanızı girerek kampanyaya tamaman ücretsiz katılabilirsiniz





 

Geleceğe Nefes Kampanyası Nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi: “Sizler adına dikeceğimiz fidanları bu site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.

Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu Tören Alanları bölümünden öğrenebilirsiniz.”





Editör: Ahmet Şen 
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Şanlıurfa'da 100 Bin Kişi Sahiplendi! Sen de Ücretsiz Sahiplen, Geleceğe Nefes Ol
Tarım ve Orman Bakanlığı "Geleceğe Nefes" adlı kampanya ile 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanı toprakla buluşturacak. Bakanlığın başlattığı kampanya Şanlıurfa'da da ilgi gördü.
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