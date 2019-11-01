Şanlıurfa'da 100 Bin Kişi Sahiplendi! Sen de Ücretsiz Sahiplen, Geleceğe Nefes Ol

Geleceğe Nefes Kampanyasına Nasıl Katılabilirim?

Geleceğe Nefes Kampanyası Nedir?

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada; “11 Kasım 2019'da saat 11:11'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlıyoruz.” dedi.Kampanyanın başlamasından bu yana Şanlıurfa'dan %53 oranında katılım sağlandı. bu oran 200 bin fidana denk gelirken, şu an itibariyle sahiplenilen fidan sayısı 106.440 adet oldu.Bizler de Urfa.com Ekibi olarak kampayaya destekte bulunduk. 11 Kasım Saat 11.11'de ekip olarak ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / BEYAZKUYU / MALİYE ORMANI alanında sahiplendiğimiz fidanları dikmek için, geleceğe nefes olmak için orada olacağız.-Tarım ve Orman Bakanlığı, https://gelecegenefes.com/ sitesi üzerinden başvuruları kabul ediyor.-Adınıza bağışlanacak fidanlar tamamen ücretsizdir.-Yukarıda yer alan siteye giderek "Fidan Sahiplen" bölümünden, fidanlar kimin adına sahiplendirilecekse onun ismi ile beraber e-postanızı girerek kampanyaya tamaman ücretsiz katılabilirsinizTarım ve Orman Bakanlığı, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi: “Sizler adına dikeceğimiz fidanları bu site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu Tören Alanları bölümünden öğrenebilirsiniz.”Editör: Ahmet Şen