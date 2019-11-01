Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 01 Kasım 2019 15:00:22 Tarihinde eklenmiştir.

​İş Bulma Kavgasında Muhtarın Kardeşleri Silahla Vuruldu

İş bulma nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

​İş Bulma Kavgasında Muhtarın Kardeşleri Silahla Vuruldu

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir'in Konak ilçesi 1192. Sokak'ta bulunan Emir Sultan Mahallesi Muhtarlığında meydana geldi. 

 

Aynı Aileden 4 Kişi Hastanelik Oldu

İddiaya göre iş bulma nedeniyle K.A., muhtar H.H. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada K.A., tabancayla muhtar H.H., babası C.H., muhtarın kardeşleri M.H. ve A.K.'yi bacağından vurdu. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Silahla 4 kişiyi yaralayan K.A. ise polis tarafından yakalanarak Boğaziçi Polis Merkezine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​İş Bulma Kavgasında Muhtarın Kardeşleri Silahla Vuruldu
​İş Bulma Kavgasında Muhtarın Kardeşleri Silahla Vuruldu
İş bulma nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
​Kızlarına Tacizde Bulunan Baba: Benim Sevme Şeklim Böyle
​Kızlarına Tacizde Bulunan Baba: Benim Sevme Şeklim Böyle
Bir belediyede memur olarak çalışan baba K.K. iddiaya göre, 15 yaşındaki ikiz kızları E.K. ve S.K.‘ya farklı tarihlerde cinsel istismarda bulundu.
​Geri Geri Giderken Karısını Öldürdü
​Geri Geri Giderken Karısını Öldürdü
Bir kişi otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basınca 75 yaşındaki eşine çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yaşamını kaybetti.
​Cinayet Anı Saniye Saniye Kameraya Yansıdı
​Cinayet Anı Saniye Saniye Kameraya Yansıdı
İddiaya göre kan davası nedeniyle yaşanan cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
​Kavga Ettiği Kardeşini İçeri Kilitleyip Evi Ateşe Verdi
​Kavga Ettiği Kardeşini İçeri Kilitleyip Evi Ateşe Verdi
Kavga eden 2 kardeşten biri evdeki eşyaları balkondan atıp evi ateşe vererek kardeşini eve kilitledi. Evde kilitli kalan kardeş kurtarılırken şüpheli sokak ortasında alev alan elbiseleri çıkararak kaçtı.
​Şanlıurfa'da Elini Kıyma Makinesine Kaptıran Çocuk Ağır Yaralandı
​Şanlıurfa'da Elini Kıyma Makinesine Kaptıran Çocuk Ağır Yaralandı
Şanlıurfa'da elini et kıyma makinesine kaptıran çocuk, yapılan müdahalelerle kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
​Mandıra Filozofu Şanlıurfa'da
​Mandıra Filozofu Şanlıurfa'da
Harran Üniversitesi’nde ‘korsanla mücadele’ konulu Üniversiteler Arası İletişim Fikirleri Yarışması etkinliği kapsamında ‘radyo tv yayıncılığı ve telif’ konulu panel düzenlendi. Panele, Yaşamak Güzel Şey ve Mandıra Filozofu filmleri ile dikkat çeken Yönetmen, Oyuncu ve Senarist Müfit Can Saçıntı da katıldı.
​Sonunda Ambulans da Çaldılar! Sebebi ise Şaşkına Çevirdi
​Sonunda Ambulans da Çaldılar! Sebebi ise Şaşkına Çevirdi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ambulans çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, "10 sene önce bir sağlık kuruluşunda çalışmıştım. Yoldan geçerken gördüm ambulansı, hem hava soğuktu o yüzden hem de eski anılarımı canlandırmak için böyle bir şey yaptım" dediği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli şahsı gölü izlerken buldu.
​Evlerine Gidiyorlardı! Abi ve Kardeş Kurşunların Hedefi Oldu: 1 ölü, 1 yaralı,
​Evlerine Gidiyorlardı! Abi ve Kardeş Kurşunların Hedefi Oldu: 1 ölü, 1 yaralı,
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğer ağır yaralandı.
​Ailesini Rehin Aldı! Özel Harekat Polisleri Mahalleye Yığıldı
​Ailesini Rehin Aldı! Özel Harekat Polisleri Mahalleye Yığıldı
Gece yarısı, ailesini av tüfeği ve bıçakla rehin alan şahıs balkona çıkıp polis ekiplerine tehditler savurdu.
​Kosova'da Göbeklitepe Rüzgarı Esti
​Kosova'da Göbeklitepe Rüzgarı Esti
İnsanlık tarihinin en önemli miraslarından biri olan ve 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa’nın Göbeklitepe Arkeolojik Alanı, Kosova’da fotoğraf ve metinlerin diliyle tanıtıldı.
İşçinin Hazin Sonu! Vinçten Düşüp Hayatını Kaybetti
İşçinin Hazin Sonu! Vinçten Düşüp Hayatını Kaybetti
Bir işçinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için çıktığı vince kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle vinçten düşen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonu: Bin 300 Mühimmat Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonu: Bin 300 Mühimmat Ele Geçirildi
​İş Bulma Kavgasında Muhtarın Kardeşleri Silahla Vuruldu
​İş Bulma Kavgasında Muhtarın Kardeşleri Silahla Vuruldu
​Şanlıurfa’da Çalınan Araç Gaziantep’te Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da Çalınan Araç Gaziantep’te Ele Geçirildi
​Kızlarına Tacizde Bulunan Baba: Benim Sevme Şeklim Böyle
​Kızlarına Tacizde Bulunan Baba: Benim Sevme Şeklim Böyle
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:21
Güneş
06:42
Öğle
12:13
İkindi
15:09
Akşam
17:35
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿