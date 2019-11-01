​İş Bulma Kavgasında Muhtarın Kardeşleri Silahla Vuruldu

Aynı Aileden 4 Kişi Hastanelik Oldu

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir'in Konak ilçesi 1192. Sokak'ta bulunan Emir Sultan Mahallesi Muhtarlığında meydana geldi.İddiaya göre iş bulma nedeniyle K.A., muhtar H.H. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada K.A., tabancayla muhtar H.H., babası C.H., muhtarın kardeşleri M.H. ve A.K.'yi bacağından vurdu. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Silahla 4 kişiyi yaralayan K.A. ise polis tarafından yakalanarak Boğaziçi Polis Merkezine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.Editör: Ahmet Şen