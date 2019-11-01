​Geri Geri Giderken Karısını Öldürdü

75 Yaşındaki Eşine Çarptı

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Antalya'nın Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, 69 yaşındaki Enver A. 07 ACZ 124 plakalı otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basması sonucunda aracın arkasında bulunan 75 yaşındaki eşi Döndü A.'ya çarptı. Ağır yaralanan Döndü A. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Buradaki yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan talihsiz kadın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Döndü A.'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.Jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen koca Enver A. sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.Editör: Ahmet Şen