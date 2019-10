​Meclis Lokantasında Balık Yemenin Pahalı Olduğunu Söyleyen Milletvekili Mahmut Tanal'a Tepkiler Gecikmedi

Demek Ki Mecliste Herşey Ucuz Değil

9 Buçuk Liralık Farkın Hesabını Yapıyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üyeler Lokantası'ndaki balık fiyatlarını eleştirdi."Kızılay’ın göbeğinde balık restoranında deniz levreğinin porsiyonu 37.5 TL. Yanında ayrıca salatası, ekmeği vs. veriliyor" diyen Tanal, devamında şunu söyledi: "TBMM Üyeler Lokantası’nda ise deniz levreği porsiyonu 48 TL. Salataya, ekmeğe ayrı ücret alınıyor. Demek ki 'Meclis’te her şey ucuz' değilmiş."Tanal'ın paylaşımına Twitter kullanıcılarından yüzlerce yorum geldi. Asgari ücretle yaşam mücadelesi veren pek çok kullanıcı, kendilerinin çok uzun zamandır deniz levreği yiyemediğini, simit hesabı yaptıklarını söyledi. Kullanıcılar, milletvekilinin aradaki 9.5 Liralık farkı dert ettiğini, asgari ücretle geçinenlerin her ay yaptığı hesapların farkında olup olmadıklarını sordu.Editör: Ahmet Şen