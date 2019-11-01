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Bu haber 01 Kasım 2019 10:00:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Cinayet Anı Saniye Saniye Kameraya Yansıdı

İddiaya göre kan davası nedeniyle yaşanan cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

​Cinayet Anı Saniye Saniye Kameraya Yansıdı

28 Ekim günü Malatya'nın Pütürge ilçe merkezinde yaşanan olayda, iddiaya göre kan davalı oldukları iddia edilen Yahya E. tarafından vurulan akrabası Ömer Erdoğan (78) hayatını kaybetmişti. 






 

Cinayet Anı Kameralara Yansıdı

Yaşanan olaya ait ortaya çıkan güvenlik kamera kayıtlarında ise cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ömer Erdoğan, sokakta 2 kişi ile konuşan akrabası Yahya E.'nin yanına hızla yaklaşıyor. Bu sırada cebinden silah çıkardığı görülen Ömer Erdoğan'a, akrabası Yahya E. hamle yaparak tek el ateş ediyor. Durumun bildirilmesi üzerine Ömer Erdoğan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Olay yerinden kaçan Yahya E. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor.








Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Cinayet Anı Saniye Saniye Kameraya Yansıdı
​Cinayet Anı Saniye Saniye Kameraya Yansıdı
İddiaya göre kan davası nedeniyle yaşanan cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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