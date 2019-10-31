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Bu haber 31 Ekim 2019 23:00:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Trafiği Rahatlatan Kavşak Düzenlemeleri

Şanlıurfa genelinde yaya ve araç trafiğinin sorunsuz şekilde akması amacıyla yeni köprülü kavşaklar ve caddeler inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da vatandaşların talepleri üzerine yeni düzenlemeler yapıyor.

​Şanlıurfa’da Trafiği Rahatlatan Kavşak Düzenlemeleri

Şanlıurfa'da alt yapı birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli ulaşım akslarından biri olan Şanlıurfa-Akçakale çevreyolu üzerinde TOKİ ve Oto Galericiler Sitesi için büyük önem arz eden bir kavşak düzenlemesi yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül talimatlarıyla hızlandırılan projede Gaziantep istikametinden gelen araçları Akçakale yoluna bağlayan çevreyolu üzerinde yapımı tamamlanan oto galericiler sitesi ile TOKİ yerleşim alanı olan Batıkent Mahallesine geçiş sağlayan kavşak düzenlemesinde sıcak asfalt serimini tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı kavşakta özellikle vatandaşların ve araçların can güvenliğini sağlamak amacıyla oto korkuluk montajı yapımına geçecek ve kısa sürede bitirilmesi planlanan çalışmaların ardından kavşak hizmete sunulacak.




 

Buluntu Hoca Bulvarı üzerinde 3 ayrı kavşak düzenlemesi

Büyükşehir Belediyesi, trafiğin akıcılığını artırmak için şehir merkezindeki önemli kavşaklarda da düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay 3.5 kilometrelik kısmında asfalt serimi tamamlanarak hizmete sunulan Buluntu Hoca Bulvarında Mesire Alanı Yolu, Adnan Menderes ve Narlık Caddesi üzerinde yeni kavşak düzenlemeleri yaptı.




 

GAP Bulvarında K4 kavşağı genişletiliyor

Şanlıurfa- Mardin Çevreyolu üzerinde yer alan GAP Bulvarı’ndan Karaköprü İlçesine geçiş sağlayan K4 kavşağında araçların sağa dönüşlerini rahatlatan genişletme çabalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu düzenleme sayesinde K4 kavşağından sağa dönüşleri hızlandırmayı hedefliyor.





Editör: Ahmet Şen 
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