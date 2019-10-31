​Kale Eteği’nde Yıkım Çalışmaları Sona Gelindi

Harabeye Dönmüş Yapılar Yıkıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kale Eteği güney kısmında başlatılan yıkım çalışmalarında sona gelindi.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile sona gelinen yıkım çalışmalarına da 283 konut ve 17 işyerinin kamulaştırmasını kapsayan bölgede, 32 bin 100 metrekarelik alanda yer alan harabeye dönüşmüş yapıların yıkıldı.Mahalle sakinleri yıllardır bölgede süren sorunun çözüme kavuştuğu için belediye ekiplerine teşekkür etti.Editör: Ahmet Şen