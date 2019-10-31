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Bu haber 31 Ekim 2019 18:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Kaçağı Önleyen Panolara Saldırı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kaçak tüketimi önlemesi için kurulan 2 alçak gerilim sayaç otomasyon panosuna yapılan saldırı sonucu tahrip edilerek kullanılamaz hale geldi.

​Şanlıurfa’da Kaçağı Önleyen Panolara Saldırı

Dicle Elektrik Dağıtım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yönetmeliklerine uygun biçimde yatırımlarını sürdürürken, bir yandan da enerji kalitesini artırmak için kaçak kullanımla mücadele ediyor. Bu çerçevede geliştirilen alçak gerilim sayaç otomasyon panoları bölge genelinde birçok yerleşim alanında kuruluyor. İletim hatlarının yeraltına alınması çalışmaları ile birlikte kurulan panolar sayesinde kaçak kullanım oranı azalırken, enerji kalitesinde de artış görülüyor.



 

2 Pano Kullanılamaz Hale Geldi

Dicle Elektrik ekiplerinin çalışmalarında sona yaklaşılması, söz konusu bu yatırım tamamlandığında artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark eden bazı kesimleri harekete geçirdi. Viranşehir ilçesi Şarkpınar Mahallesinde kurulan panolardan 2’si yaşanan saldırı sonucunda kırılarak kullanılamaz hale getirildi. Yaşanan olay sonrası tutanak tutulurken olayla ilgili olarak gerekli şikayetler de yapıldı. Onlarca abonenin enerjisiz kalmasına neden olan saldırı sonrasında kullanılamaz hale getirilen panolar yenileriyle değiştirildi.



 

Yenilenen Panolar da 1 Gün Sonra Kırıldı

Yenileriyle değiştirilen panolara bir gün sonra aynı mahalle ve aynı sokakta kimliği belirsiz kişiler tarafından yeniden saldırı yapıldı. Yapılan saldırı sonrası panolar tamamen tahrip edilirken, saldırı nedeniyle onlarca abone elektriksiz kaldı. Yaşanan saldırı üzerine polis soruşturma başlatırken, Dicle Elektrik ekipleri saldırı sonunda tahrip edilen panoların yerlerine yenilerinin montajı için çalışmalarına yeniden başladı.





Editör: Ahmet Şen 
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