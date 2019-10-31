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Bu haber 31 Ekim 2019 20:00:06 Tarihinde eklenmiştir.

​Albayrak: Faizleri Düşüremezler Diyorlardı, Ne Oldu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Topyekün bir mücadele içindeyiz. Türkiye çok büyük saldırılara maruz kaldı" dedi. Albayrak açıklamalarında bazı ekonomistleri ima ederek; "Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu?" ifadelerine yer verdi.

​Albayrak: Faizleri Düşüremezler Diyorlardı, Ne Oldu?

'Malatya İş Dünyası ile Buluşma' programında konuşan Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

Son 6 yıldır Gezi ile başlayan süreçte Türkiye sayısız saldırılara maruz kaldı. Bu ülkenin potansiyeli çok güçlü. Algı operasyonlarına karşı mücadele veriyoruz. Birileri hep algıyı başka yerlere çekmeye çalıştı. Ekonomi üzerinden oprasyon yapmaya çalıştılar. Korku imparatorluğu oluşturmaya çalıştılar.




 

Tarihin En Büyük Kur Saldırısına Maruz Kaldık

Tarihin en büyük üç kur saldırısına maruz kaldığımız son 1 yılda tüm bu tehdit ve yaptırımlara rağmen emin adımlarla adım adım ilerliyoruz. Ekonomimizin sağlam altyapısıyla normalleşme sağlandı. Enflasyonda yüzde 5'in altına inmek en önemli hedefimiz. Ekim ayı itibariyle yüzde 8'leri göreceğiz inşallah. Eylül ayı itibariyle Türkiye'de ihracatçı firma sayısı ithalat yapan firma sayısını geçti.

Cari fazla vererek önemli bir başarı yakaladık. Tüm yılı yüzde 4'lük büyümeyle kapatmak istiyoruz. Faiz indirimi kararları piyasaları rahatlattı. 2019'u büyüme tarafında pozitif bir rakamlar kapatacağız. Konut kredisinde düşen faizler hareketliliği arttırdı. Ekonomik veriler olumlu sinyaller veriyor.




 

Birileri Faizleri Düşüremezler Diyorlardı

Bakan Albayrak, bazı ekonomistlere ithafen; "Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi. Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu? Hem faiz düştü hem kur patlamadı, enflasyon düşmeye devam ediyor." ifadelerine yer verdi.


Editör: Ahmet Şen 


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Ekonomi
​Albayrak: Faizleri Düşüremezler Diyorlardı, Ne Oldu?
​Albayrak: Faizleri Düşüremezler Diyorlardı, Ne Oldu?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Topyekün bir mücadele içindeyiz. Türkiye çok büyük saldırılara maruz kaldı" dedi. Albayrak açıklamalarında bazı ekonomistleri ima ederek; "Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu?" ifadelerine yer verdi.
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