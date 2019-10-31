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Bu haber 31 Ekim 2019 19:00:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Mandıra Filozofu Şanlıurfa'da

Harran Üniversitesi’nde ‘korsanla mücadele’ konulu Üniversiteler Arası İletişim Fikirleri Yarışması etkinliği kapsamında ‘radyo tv yayıncılığı ve telif’ konulu panel düzenlendi. Panele, Yaşamak Güzel Şey ve Mandıra Filozofu filmleri ile dikkat çeken Yönetmen, Oyuncu ve Senarist Müfit Can Saçıntı da katıldı.

​Mandıra Filozofu Şanlıurfa'da

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında “Aklıma bir fikir geldi-iletişim fikirleri yarışması sergisi” Osmanbey Yerleşkesinde açıldı. Sergi açılışının ardından “Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif” başlıklı panel düzenlendi.

Osmanbey Yerleşkesi Ziraat Fakültesi’nde kokteylle başlayan panelin moderatörlüğünü Harran Üniversitesi Sinema ve TV Bölümü Öğretim görevlisi Dr. Ebru Okutan Akalın üstlendi.

Panelin açılışında Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Ahmet Oymak, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy, Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Kaya birer konuşma yaptı.



 

Rektör Yardımcısı Oymak, Konuşma Yaptı

Panelin açış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Ahmet Oymak, “Böylesine önemli bir konu hakkında, değerli katılımcıları buraya getiren başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ve RATEM’e üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyor, panelin yararlı geçmesini diliyorum” dedi.

Açış konuşmalarının ardından başlayan panelde, Yargıtay 19. Ceza Dairesinden Erdoğan İshakoğlu, Telif Hakları konusunun hukuku boyutunu anlatırken Kültür ve Turizm Uzmanı Hakan Evrim Tütüncü ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Üyesi İdris Taş, konuyla ilgili bilgilerini paylaştı.




 

Mandıra filozofu Harran Üniversitesi’nde

Yaşamak Güzel Şey ve Mandıra Filozofu filmleri ile dikkat çeken Yönetmen, Oyuncu ve Senarist Müfit Can Saçıntı, sanatçıların telif hakları konusunda yaşadıkları sıkıntılardan bahsederek bu konudaki beklentileri dile getirdi. Saçıntı, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Sunumların ardından soru-cevap bölümü ile devam eden panel, Prof. Dr. Seyit Ahmet Oymak’ın panelistlere teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Mandıra Filozofu Şanlıurfa'da
​Mandıra Filozofu Şanlıurfa'da
Harran Üniversitesi’nde ‘korsanla mücadele’ konulu Üniversiteler Arası İletişim Fikirleri Yarışması etkinliği kapsamında ‘radyo tv yayıncılığı ve telif’ konulu panel düzenlendi. Panele, Yaşamak Güzel Şey ve Mandıra Filozofu filmleri ile dikkat çeken Yönetmen, Oyuncu ve Senarist Müfit Can Saçıntı da katıldı.
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