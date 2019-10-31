​Kavga Ettiği Kardeşini İçeri Kilitleyip Evi Ateşe Verdi

Evi Müteahitte Verip Yeni Ev Almak İstedi

Evi Ateşe Veren Şahıs Her Yerde Aranıyor

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A. ve Suat A. isimli 2 kardeş biriktirdiği parayla ortak bir ev aldı.Hüseyin A. aldıkları evi müteahhide verip yeni ev alacaklarını söyleyince kardeşi Suat A. bu duruma karşı çıktı. İki kardeş anlaşamayınca Hüseyin A., kendisine karşı gelen kardeşine kızarak önce evde bulunan ev eşyalarını yere attı daha sonra kardeşini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi. Şüpheli ateş yakarken ceketinin tutuşması sonucunda evin önünde elbiselerini çıkartarak olay yerinden kaçtı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan Suat A.'yı kurtardıktan sonra yangını kısa sürede söndürdü. Hüseyin A.'nın eşyaları atması üzerine sokağa dökülen mahalleli olayı korku dolu gözlerle izlerken, polis ekipleri eşyaları balkondan atıp kardeşini eve kilitleyip evi ateşe veren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Editör: Ahmet Şen