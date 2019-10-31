Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 31 Ekim 2019 21:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Kavga Ettiği Kardeşini İçeri Kilitleyip Evi Ateşe Verdi

Kavga eden 2 kardeşten biri evdeki eşyaları balkondan atıp evi ateşe vererek kardeşini eve kilitledi. Evde kilitli kalan kardeş kurtarılırken şüpheli sokak ortasında alev alan elbiseleri çıkararak kaçtı.

​Kavga Ettiği Kardeşini İçeri Kilitleyip Evi Ateşe Verdi

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A. ve Suat A. isimli 2 kardeş biriktirdiği parayla ortak bir ev aldı. 



 

Evi Müteahitte Verip Yeni Ev Almak İstedi

Hüseyin A. aldıkları evi müteahhide verip yeni ev alacaklarını söyleyince kardeşi Suat A. bu duruma karşı çıktı. İki kardeş anlaşamayınca Hüseyin A., kendisine karşı gelen kardeşine kızarak önce evde bulunan ev eşyalarını yere attı daha sonra kardeşini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi. Şüpheli ateş yakarken ceketinin tutuşması sonucunda evin önünde elbiselerini çıkartarak olay yerinden kaçtı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 





 

Evi Ateşe Veren Şahıs Her Yerde Aranıyor

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan Suat A.'yı kurtardıktan sonra yangını kısa sürede söndürdü. Hüseyin A.'nın eşyaları atması üzerine sokağa dökülen mahalleli olayı korku dolu gözlerle izlerken, polis ekipleri eşyaları balkondan atıp kardeşini eve kilitleyip evi ateşe veren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Kavga Ettiği Kardeşini İçeri Kilitleyip Evi Ateşe Verdi
​Kavga Ettiği Kardeşini İçeri Kilitleyip Evi Ateşe Verdi
Kavga eden 2 kardeşten biri evdeki eşyaları balkondan atıp evi ateşe vererek kardeşini eve kilitledi. Evde kilitli kalan kardeş kurtarılırken şüpheli sokak ortasında alev alan elbiseleri çıkararak kaçtı.
​Şanlıurfa'da Elini Kıyma Makinesine Kaptıran Çocuk Ağır Yaralandı
​Şanlıurfa'da Elini Kıyma Makinesine Kaptıran Çocuk Ağır Yaralandı
Şanlıurfa'da elini et kıyma makinesine kaptıran çocuk, yapılan müdahalelerle kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
​Mandıra Filozofu Şanlıurfa'da
​Mandıra Filozofu Şanlıurfa'da
Harran Üniversitesi’nde ‘korsanla mücadele’ konulu Üniversiteler Arası İletişim Fikirleri Yarışması etkinliği kapsamında ‘radyo tv yayıncılığı ve telif’ konulu panel düzenlendi. Panele, Yaşamak Güzel Şey ve Mandıra Filozofu filmleri ile dikkat çeken Yönetmen, Oyuncu ve Senarist Müfit Can Saçıntı da katıldı.
​Sonunda Ambulans da Çaldılar! Sebebi ise Şaşkına Çevirdi
​Sonunda Ambulans da Çaldılar! Sebebi ise Şaşkına Çevirdi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ambulans çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, "10 sene önce bir sağlık kuruluşunda çalışmıştım. Yoldan geçerken gördüm ambulansı, hem hava soğuktu o yüzden hem de eski anılarımı canlandırmak için böyle bir şey yaptım" dediği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli şahsı gölü izlerken buldu.
​Evlerine Gidiyorlardı! Abi ve Kardeş Kurşunların Hedefi Oldu: 1 ölü, 1 yaralı,
​Evlerine Gidiyorlardı! Abi ve Kardeş Kurşunların Hedefi Oldu: 1 ölü, 1 yaralı,
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğer ağır yaralandı.
​Ailesini Rehin Aldı! Özel Harekat Polisleri Mahalleye Yığıldı
​Ailesini Rehin Aldı! Özel Harekat Polisleri Mahalleye Yığıldı
Gece yarısı, ailesini av tüfeği ve bıçakla rehin alan şahıs balkona çıkıp polis ekiplerine tehditler savurdu.
​Kosova'da Göbeklitepe Rüzgarı Esti
​Kosova'da Göbeklitepe Rüzgarı Esti
İnsanlık tarihinin en önemli miraslarından biri olan ve 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa’nın Göbeklitepe Arkeolojik Alanı, Kosova’da fotoğraf ve metinlerin diliyle tanıtıldı.
İşçinin Hazin Sonu! Vinçten Düşüp Hayatını Kaybetti
İşçinin Hazin Sonu! Vinçten Düşüp Hayatını Kaybetti
Bir işçinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için çıktığı vince kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle vinçten düşen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.
​İğrenç Olay! Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı
​İğrenç Olay! Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı
Sokakta köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, oradan geçen bir kadın tarafından görüntülendi.
Oğlunun 10 Kişi Tarafından Dövüldüğünü Gören Baba Çılgına Döndü
Oğlunun 10 Kişi Tarafından Dövüldüğünü Gören Baba Çılgına Döndü
Arkadaşlarıyla parkta oturan 15 yaşındaki çocuk, 10 kişilik başka bir grubum saldırısına uğradı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan çocuk yaralanırken, olay yerine gelen babası çılgına döndü.
​Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti
​Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti
Alacak verecek meselesinden çıkan kavgada iki kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan her iki yaralı da yoğun bakıma alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
​Sigara, Silahlı Saldırıya Neden Oldu
​Sigara, Silahlı Saldırıya Neden Oldu
Bir internet kafeye gelen silahlı şahısların rastgele ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı. Silahlı şahısların internet kafeye yaptığı saldırının "sigara isteme" meselesinden çıkan kavga üzerine gerçekleştiği belirlendi.
​Şanlıurfa’da Trafiği Rahatlatan Kavşak Düzenlemeleri
​Şanlıurfa’da Trafiği Rahatlatan Kavşak Düzenlemeleri
​Meclis Lokantasında Balık Yemenin Pahalı Olduğunu Söyleyen Milletvekili Mahmut Tanal'a Tepkiler Gecikmedi
​Meclis Lokantasında Balık Yemenin Pahalı Olduğunu Söyleyen Milletvekili Mahmut Tanal'a Tepkiler Gecikmedi
​Kale Eteği’nde Yıkım Çalışmaları Sona Gelindi
​Kale Eteği’nde Yıkım Çalışmaları Sona Gelindi
​Siverek'te Feci Kaza! Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
​Siverek'te Feci Kaza! Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:19
Güneş
06:42
Öğle
12:16
İkindi
15:09
Akşam
17:37
Yatsı
18:53
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿