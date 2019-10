​Bakanlık Açıkladı: Suriyeliler için 140 Köy ve 10 İlçe Kurulacak

10 İLÇE MERKEZİ KURULACAK

YÖRESEL MİMARİYE UYGUN EVLER İNŞA EDİLECEK

ORGANİK TARIM YAPILACAK

ALTYAPIYA TÜRK FİRMALARI

KENT KONSEYLERİ KURULACAK

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekâtı'yla terör örgütlerinden temizlediği güvenli bölgeyi yeniden inşa edecek. Cerablus, El Bab, Azez ve Afrin'de yapılan çalışmaların, güvenli bölge için model olması beklenirken, ilk aşamada tarım, sağlık, eğitim, asayiş, dinî hizmetler, su ve elektrik gibi altyapı hizmetleri ile yaşanabilir bir ortam kurulacak. Söz konusu çalışmalar için Türkiye'nin kararlılığını vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van depreminin ardından 6 ay içerisinde 25 bin konutu inşa ettiklerini, kaynak sağlandığı zaman bir yıl gibi kısa bir sürede bu inşaat sürecini etaplar hâlinde bitirilebileceğini kaydetti.Güvenli bölge için hazırlanan yol haritasına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgede 1 milyon Suriyeli nüfusun yerleştirileceği 5 bin nüfuslu 140 köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim merkezi inşa etmeyi planlıyor. İlçe merkezlerinde kaymakamlık, itfaiye, belediye alanlarını içeren bir proje de hazırlanıyor. Ayrıca her köyde bin konutla birlikte 2 cami, 2 okul, gençlik merkezi ve spor salonu ile 8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede de 200 yataklı hastane yapılması hedefleniyor.Kurulacak köylerin her birinde TOKİ imzası olacak. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, terörden temizlenen yerlere yöresel mimaride yaptığı konutlarla takdir toplayan TOKİ'nin, aynı anlayışı güvenli bölgede de sürdürmesi bekleniyor.Güvenli bölgede halkın geçimini sürdürebilmesi için üretimi artıracak adımlar atılacak. Köylerde her haneye arazinin büyüklüğüne göre 1 dönüm tarım yapılabilecek arazi verilecek. Bölgenin verimli topraklara sahip olması nedeniyle özellikle organik tarım için kullanılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, buğday, şeker pancarı, mısır ve pamuk ekimi için destekler sunulacak. Ayrıca tohum yardımı yapılacak. Güvenli bölgede oluşturulacak yerel yönetimler koordinasyonu aracılığıyla tarıma yönelik eğitimler de verilecek.TOKİ'nin yapacağı konutların yanı sıra bölgenin altyapı ve üstyapı çalışmalarını Türk firmalarının üstlenmesi bekleniyor. Irak'ın yeniden yapılandırılmasında yaptıkları çalışmalarla katkı sağlayan Türk müteahhitleri, kazandıkları tecrübeyi güvenli bölgeye taşıyacak. Bölgenin yeniden inşasında ihtiyaç duyulan iş gücü ise hem Türk vatandaşlarından hem de bölge halkından karşılanacak.Bakanlığın yapacağı bu çalışmaların yanı sıra, bölgenin yeniden normale dönmesi ve hayatın doğal akışının sağlanabilmesi için Kent Konseyleri oluşturulacak. Yerel idareyi sağlayacak konseylerin yönetiminde, bölgede yaşayan insanlar yer alacak. Eğitim, sağlık ve adaletin düzenli şekilde sağlanması, mağdurlara yardım ulaştırılması bu konseyler tarafından yürütülecek. Tüm bu sürece Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği; Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Valiliği, AFAD ve Kızılay ile STK'lar da katkı verecek. Öte yandan, 1 milyon kişilik yerleşimin inşaat maliyeti yaklaşık 23,5 milyar avro tutarken, yerleştirilecek nüfusun 2 milyon olması hâlinde maliyet de bu oranda artacak. Proje için uluslararası kamuoyundan mali destek istenecek.Editör: Ahmet Şen