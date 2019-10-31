Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 31 Ekim 2019 14:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Aksak'tan şehit öğrencilerin okuluna ziyaret

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Terör örgütü YPG/PKK tarafından Ceylanpınar'a düzenlenen havan saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş okullarını ziyaret etti. Başkan Aksak, öğrencilere hitaben, "Şehitlerimizin gerçekleştiremediği hayalleri sizler gerçekleştireceksiniz" dedi.

​Başkan Aksak'tan şehit öğrencilerin okuluna ziyaret

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, 10 Ekim'de YPG/PKK tarafından Ceylanpınar'a atılan ve sivilleri hedef alan havan saldırılarında şehit olan Kepez Ortaokul öğrencisi Elif Terim ve Cumhuriyet Orta okulu öğrencisi Mazlum Güneş'in okullarını ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demirbilek ile şehitlerin okuduğu sınıfları ziyaret eden Başkan Aksak, şehit öğrencilerin sıralarını güllerle donattılar.



 

"ŞEHİTLERİN HAYALLERİNİ SİZLER GERÇEKLEŞTİRECEKSİNİZ"

Belediye Başkanı Abdullah Aksak burada yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı başladıktan iki gün sonra 11 yaşındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş'in şehit olduklarını hazırlattı. Her iki şehidin de hayallerinin olduğunu ifade eden Başkan Aksak şunları söyledi:

"Mazlum doktor olmak istiyordu. Onlar hayallerini gerçekleştiremediler. İnşallah onların gerçekleştirmek istediği hayalleri sizler gerçekleştirirsiniz. Vatanınıza, bayrağınıza, milletinize layık birer bireyler olursunuz. Yanı başımızda ateş çemberi olan ülkeler var. Bizim ülkemiz de o ateş çemberinin ortasında bir gül bahçesi gibi. Bizler o ateşin ülkemize sıçramaması için ne yapacağız? Hepimiz vatanımıza, milletimiz ve bayrağımıza sahip çıkacağız."




 

"ŞEHİTMERİMİZİN AZİZ HATIRALARINI YAŞATACAĞIZ"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demirbilek de şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak için gayret edeceklerini dile getirdi. Şehitlerin gerçekleştiremediği hayallere hep birlikte ulaşılacağını aktaran Demirbilek, "Elif kardeşimiz Viranşehir'e tahliye olmaya hazırlanırken evine düşe şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu şehit oldu. Elif kızımızın hayalleri vardı. Bu hayallerini gerçekleştiremeden aramızdan ayrıldı. Elif'in gerçekleştiremediği hayalleri bizler gerçekleştireceğiz.Bizler bu hayalleri çok çalışarak, çok çaba sarf ederek, vatanımızı, milletimizi ve bayrağımızı severek şehitlerimizin gerçekleştiremedikleri hayalleri bizler gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Sınıf arkadaşları şehit öğrencileri anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı. Hüzünlü öğrencileri ise Belediye Bakanı İle İlçe Milli Eğimi Müdürü teselli etti.

Okul ziyaretlerinin ardından Belediye Başkanı Abdullah Aksak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demirbilek Şehit Mazlum Güneş'in ailesini ziyaret etti.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Karaköprü'de Yol Açma Mesaisi Tam Gaz Sürüyor
​Karaköprü'de Yol Açma Mesaisi Tam Gaz Sürüyor
Karaköprü Belediyesi tarafından ilçede yol ihtiyacını karşılamak için yeni yol açma çalışmaları yoğun mesaiyle sürüyor.
​Başkan Aksak'tan şehit öğrencilerin okuluna ziyaret
​Başkan Aksak'tan şehit öğrencilerin okuluna ziyaret
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Terör örgütü YPG/PKK tarafından Ceylanpınar'a düzenlenen havan saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş okullarını ziyaret etti. Başkan Aksak, öğrencilere hitaben, "Şehitlerimizin gerçekleştiremediği hayalleri sizler gerçekleştireceksiniz" dedi.
Urfalı Vekil Ateş Püskürdü: Buna Siyasetçiler Karar Veremez
Urfalı Vekil Ateş Püskürdü: Buna Siyasetçiler Karar Veremez
​Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, ABD'nin Türkiye'ye yönelik soykırım diye tanımladığı kanun teklifinin kabul edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
​Siverek TSO Üyeleri, Batman Tarım ve Hayvancılık Fuarında
​Siverek TSO Üyeleri, Batman Tarım ve Hayvancılık Fuarında
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri Batmanda gerçekleşen Batman Tarım ve Hayvancılık Fuarına katıldı.
​Vali Erin: Bu Milletin Sırtı Yere Gelmez
​Vali Erin: Bu Milletin Sırtı Yere Gelmez
Şanlıurfa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, akşam gerçekleştirilen kabul töreni ile sona erdi. Bir otelde gerçekleştirilen kabul töreninde Vali Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin, misafirleri kapıda karşıladı.
Harran'da Cumhuriyet Bayramı Çoşkuyla Kutlandı
Harran'da Cumhuriyet Bayramı Çoşkuyla Kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Harran ilçesinde de coşkuyla kutlandı.
​Başkan Sayık'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
​Başkan Sayık'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
MHP Haliliye İlçe Başkanı Mahmut Sayık, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Siverek TSO, YÖREX Fuarında
Siverek TSO, YÖREX Fuarında
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası'nın da katıldığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle 10'uncusu düzenlenen YÖREX Fuarı'na 81 ilin yöresel ürünleriyle birlikte Şanlıurfa'dan de çok sayıda ürünün vatandaşların beğenisine sunulduğu belirtildi.
​Karaköprü'den Yeni Yatırımlar Açıklaması: Sosyal Medyada Art Niyet Gösterildi
​Karaköprü'den Yeni Yatırımlar Açıklaması: Sosyal Medyada Art Niyet Gösterildi
Karaköprü Belediyesi tarafından ilçenin gelişen ve büyüyen mahallesi olan Seyrantepe'ye yatırımlar sürerken mahalleye kazandırılan yeni yatırımların açılışları gerçekleştirilerek hizmete sunuluyor.
​Saklı Cennet Halfeti, Tıbbi Bitkilerle Ekonomisine Katkı Sağlayacak
​Saklı Cennet Halfeti, Tıbbi Bitkilerle Ekonomisine Katkı Sağlayacak
Başkan Albayrak, milletvekillerinden karagüle destek sözü aldı.
​ŞUTSO HEYETİ’NİN YÖREX FUARI PROGRAMI SONA ERDİ
​ŞUTSO HEYETİ’NİN YÖREX FUARI PROGRAMI SONA ERDİ
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Başkan Yardımcısı, Mehmet Yetim, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Meclis Başkan Yardımcıları Kemal Süt, Vedat Polat ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri’nden oluşan heyet olarak gerçekleştirdiği 10. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı programı, 5 etkinliğin ardından sona erdi.
BAŞKAN ÖZYAVUZ’UN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
BAŞKAN ÖZYAVUZ’UN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; Cumhuriyetin 96’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
​Mandıra Filozofu Şanlıurfa'da
​Mandıra Filozofu Şanlıurfa'da
​Şanlıurfa’da Kaçağı Önleyen Panolara Saldırı
​Şanlıurfa’da Kaçağı Önleyen Panolara Saldırı
​CHP Eski Milletvekili Eren Erdem Tahliye Edildi
​CHP Eski Milletvekili Eren Erdem Tahliye Edildi
​Sonunda Ambulans da Çaldılar! Sebebi ise Şaşkına Çevirdi
​Sonunda Ambulans da Çaldılar! Sebebi ise Şaşkına Çevirdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:20
Güneş
06:40
Öğle
12:14
İkindi
15:10
Akşam
17:37
Yatsı
18:52
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿