​Başkan Aksak'tan şehit öğrencilerin okuluna ziyaret

"ŞEHİTLERİN HAYALLERİNİ SİZLER GERÇEKLEŞTİRECEKSİNİZ"

"ŞEHİTMERİMİZİN AZİZ HATIRALARINI YAŞATACAĞIZ"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, 10 Ekim'de YPG/PKK tarafından Ceylanpınar'a atılan ve sivilleri hedef alan havan saldırılarında şehit olan Kepez Ortaokul öğrencisi Elif Terim ve Cumhuriyet Orta okulu öğrencisi Mazlum Güneş'in okullarını ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demirbilek ile şehitlerin okuduğu sınıfları ziyaret eden Başkan Aksak, şehit öğrencilerin sıralarını güllerle donattılar.Belediye Başkanı Abdullah Aksak burada yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı başladıktan iki gün sonra 11 yaşındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş'in şehit olduklarını hazırlattı. Her iki şehidin de hayallerinin olduğunu ifade eden Başkan Aksak şunları söyledi:"Mazlum doktor olmak istiyordu. Onlar hayallerini gerçekleştiremediler. İnşallah onların gerçekleştirmek istediği hayalleri sizler gerçekleştirirsiniz. Vatanınıza, bayrağınıza, milletinize layık birer bireyler olursunuz. Yanı başımızda ateş çemberi olan ülkeler var. Bizim ülkemiz de o ateş çemberinin ortasında bir gül bahçesi gibi. Bizler o ateşin ülkemize sıçramaması için ne yapacağız? Hepimiz vatanımıza, milletimiz ve bayrağımıza sahip çıkacağız."İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demirbilek de şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak için gayret edeceklerini dile getirdi. Şehitlerin gerçekleştiremediği hayallere hep birlikte ulaşılacağını aktaran Demirbilek, "Elif kardeşimiz Viranşehir'e tahliye olmaya hazırlanırken evine düşe şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu şehit oldu. Elif kızımızın hayalleri vardı. Bu hayallerini gerçekleştiremeden aramızdan ayrıldı. Elif'in gerçekleştiremediği hayalleri bizler gerçekleştireceğiz.Bizler bu hayalleri çok çalışarak, çok çaba sarf ederek, vatanımızı, milletimizi ve bayrağımızı severek şehitlerimizin gerçekleştiremedikleri hayalleri bizler gerçekleştireceğiz." diye konuştu.Sınıf arkadaşları şehit öğrencileri anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı. Hüzünlü öğrencileri ise Belediye Bakanı İle İlçe Milli Eğimi Müdürü teselli etti.Okul ziyaretlerinin ardından Belediye Başkanı Abdullah Aksak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demirbilek Şehit Mazlum Güneş'in ailesini ziyaret etti.Editör: Ahmet Şen