​Siverek TSO Üyeleri, Batman Tarım ve Hayvancılık Fuarında

17-20 Ekim tarihleri arasında Start Fuarcılık’ın gerçekleştirdiği Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile Batman İnşaat ve Mobilya Fuarında Start Fuarcılık Genel Müdürü Musa Öztürk, bu yıl açılacak fuarlara Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katıldığı fuarda “Fuarlarımız Batman ve Bölge illeri için önemli bir ticari faaliyettir. Halkımızın, kurumlarımızın, Oda ve STK’larımızın desteğiyle fuarlarımızı her yıl daha iyi noktalara taşımanın çabası içindeyiz” diye konuştu.Editör: Ahmet Şen