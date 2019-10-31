Urfalı Vekil Ateş Püskürdü: Buna Siyasetçiler Karar Veremez

"Türkiye Hiçbir Şekilde Soykırım Yapmamıştır"

Şentop, Karar Resmi Gazetede Yayınlansın

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir şantaja eyvallahı yoktur, olmayacak da." diyen Akay, ABD'nin kararını reddettiklerini ve yok hükmünde saydıklarını ifade etti.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akay;"ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde "Ermeni soykırımını" tanımasına ilişkin kararı, Bugün TBMM tarafından kınamış, reddedilmiş ve yok hükmünde sayılmıştır.Türkiye, hiçbir zaman, hiçbir halka soykırım yapmamıştır. Bilakis milletimiz Moğollar'dan, Haçlıları'ndan ve artıklarından çok zulüm görmüştür.Soykırım görmek isteyenler: Karabağ'a baksın, Cezayir'e baksın, Serbrenissa'ya baksın, Irak'a, Filistin'e baksın...Türkiye, bu tür tarihi konularda bilim insanlarından müteşekkil bağımsız kurullar tarafından karar verilmesini talep eder.Bunun için tüm arşivlerini tarihçilere açmıştır.Bu konularda siyasetçiler, parlamentolar değil, bilim insanları karar vermelidir." şeklinde konuştuAkay, bu ifadeleri ile beraber, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ABD'nin kararını yok hükmünde saydığını belirttiği dilekçeyi sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi. Şentop'un TBMM Genel Kuruluna yazdığı evrakta "ABD Temsilcileri Meclisinin mezkur kararlarının tümüyle kınanmasını, reddini, yok hükmünde sayılmasını ve yüce TBMM tarafından alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim" diyerek şu ifadeler yer aldı.editör: Ahmet Şen