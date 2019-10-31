Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 31 Ekim 2019 12:00:10 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Vekil Ateş Püskürdü: Buna Siyasetçiler Karar Veremez

​Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, ABD'nin Türkiye'ye yönelik soykırım diye tanımladığı kanun teklifinin kabul edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Urfalı Vekil Ateş Püskürdü: Buna Siyasetçiler Karar Veremez

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir şantaja eyvallahı yoktur, olmayacak da." diyen Akay, ABD'nin kararını reddettiklerini ve yok hükmünde saydıklarını ifade etti.



 

"Türkiye Hiçbir Şekilde Soykırım Yapmamıştır"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akay;



"ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde "Ermeni soykırımını" tanımasına ilişkin kararı, Bugün TBMM tarafından kınamış, reddedilmiş ve yok hükmünde sayılmıştır.

Türkiye, hiçbir zaman, hiçbir halka soykırım yapmamıştır. Bilakis milletimiz Moğollar'dan, Haçlıları'ndan ve artıklarından çok zulüm görmüştür.

Soykırım görmek isteyenler: Karabağ'a baksın, Cezayir'e baksın, Serbrenissa'ya baksın, Irak'a, Filistin'e baksın...

Türkiye, bu tür tarihi konularda bilim insanlarından müteşekkil bağımsız kurullar tarafından karar verilmesini talep eder.

Bunun için tüm arşivlerini tarihçilere açmıştır.

Bu konularda siyasetçiler, parlamentolar değil, bilim insanları karar vermelidir." şeklinde konuştu



 

Şentop, Karar Resmi Gazetede Yayınlansın

Akay, bu ifadeleri ile beraber, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ABD'nin kararını yok hükmünde saydığını belirttiği dilekçeyi sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi. Şentop'un TBMM Genel Kuruluna yazdığı evrakta "ABD Temsilcileri Meclisinin mezkur kararlarının tümüyle kınanmasını, reddini, yok hükmünde sayılmasını ve yüce TBMM tarafından alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim" diyerek şu ifadeler yer aldı.










editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Urfalı Vekil Ateş Püskürdü: Buna Siyasetçiler Karar Veremez
Urfalı Vekil Ateş Püskürdü: Buna Siyasetçiler Karar Veremez
​Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, ABD'nin Türkiye'ye yönelik soykırım diye tanımladığı kanun teklifinin kabul edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
​Siverek TSO Üyeleri, Batman Tarım ve Hayvancılık Fuarında
​Siverek TSO Üyeleri, Batman Tarım ve Hayvancılık Fuarında
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri Batmanda gerçekleşen Batman Tarım ve Hayvancılık Fuarına katıldı.
​Vali Erin: Bu Milletin Sırtı Yere Gelmez
​Vali Erin: Bu Milletin Sırtı Yere Gelmez
Şanlıurfa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, akşam gerçekleştirilen kabul töreni ile sona erdi. Bir otelde gerçekleştirilen kabul töreninde Vali Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin, misafirleri kapıda karşıladı.
Harran'da Cumhuriyet Bayramı Çoşkuyla Kutlandı
Harran'da Cumhuriyet Bayramı Çoşkuyla Kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Harran ilçesinde de coşkuyla kutlandı.
​Başkan Sayık'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
​Başkan Sayık'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
MHP Haliliye İlçe Başkanı Mahmut Sayık, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Siverek TSO, YÖREX Fuarında
Siverek TSO, YÖREX Fuarında
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası'nın da katıldığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle 10'uncusu düzenlenen YÖREX Fuarı'na 81 ilin yöresel ürünleriyle birlikte Şanlıurfa'dan de çok sayıda ürünün vatandaşların beğenisine sunulduğu belirtildi.
​Karaköprü'den Yeni Yatırımlar Açıklaması: Sosyal Medyada Art Niyet Gösterildi
​Karaköprü'den Yeni Yatırımlar Açıklaması: Sosyal Medyada Art Niyet Gösterildi
Karaköprü Belediyesi tarafından ilçenin gelişen ve büyüyen mahallesi olan Seyrantepe'ye yatırımlar sürerken mahalleye kazandırılan yeni yatırımların açılışları gerçekleştirilerek hizmete sunuluyor.
​Saklı Cennet Halfeti, Tıbbi Bitkilerle Ekonomisine Katkı Sağlayacak
​Saklı Cennet Halfeti, Tıbbi Bitkilerle Ekonomisine Katkı Sağlayacak
Başkan Albayrak, milletvekillerinden karagüle destek sözü aldı.
​ŞUTSO HEYETİ’NİN YÖREX FUARI PROGRAMI SONA ERDİ
​ŞUTSO HEYETİ’NİN YÖREX FUARI PROGRAMI SONA ERDİ
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Başkan Yardımcısı, Mehmet Yetim, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Meclis Başkan Yardımcıları Kemal Süt, Vedat Polat ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri’nden oluşan heyet olarak gerçekleştirdiği 10. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı programı, 5 etkinliğin ardından sona erdi.
BAŞKAN ÖZYAVUZ’UN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
BAŞKAN ÖZYAVUZ’UN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; Cumhuriyetin 96’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
​Uğur Er, Yeniden Ekranlarda
​Uğur Er, Yeniden Ekranlarda
Deneyimli gazeteci Uğur Er, yeni yayın döneminde tekrardan ekranlarda.
​Gözün Aydın Olsun Birecik, OSB’de İlk Fabrikanın Temeli Atıldı
​Gözün Aydın Olsun Birecik, OSB’de İlk Fabrikanın Temeli Atıldı
110 Hektarlık alana kurulan, Birecik ekonomisine büyük katkı sağlayacak, birçok işsize iş kapısı açacak ve yatırımcılara büyük teşvik avantajları sunacak olan Birecik Organize Sanayi Bölgesinin altyapı çalışmaları tamamlandı.
​AK Parti Milletvekili: Partide Huzursuzluk Var, Cumhurbaşkanımız İstifamı Kabul Etti
​AK Parti Milletvekili: Partide Huzursuzluk Var, Cumhurbaşkanımız İstifamı Kabul Etti
Urfalı Vekil Ateş Püskürdü: Buna Siyasetçiler Karar Veremez
Urfalı Vekil Ateş Püskürdü: Buna Siyasetçiler Karar Veremez
​Bakanlık Açıkladı: Suriyeliler için 140 Köy ve 10 İlçe Kurulacak
​Bakanlık Açıkladı: Suriyeliler için 140 Köy ve 10 İlçe Kurulacak
​Evlerine Gidiyorlardı! Abi ve Kardeş Kurşunların Hedefi Oldu: 1 ölü, 1 yaralı,
​Evlerine Gidiyorlardı! Abi ve Kardeş Kurşunların Hedefi Oldu: 1 ölü, 1 yaralı,
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:20
Güneş
06:40
Öğle
12:14
İkindi
15:10
Akşam
17:37
Yatsı
18:52
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿