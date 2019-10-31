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Bu haber 31 Ekim 2019 08:11:31 Tarihinde eklenmiştir.

​Ailesini Rehin Aldı! Özel Harekat Polisleri Mahalleye Yığıldı

Gece yarısı, ailesini av tüfeği ve bıçakla rehin alan şahıs balkona çıkıp polis ekiplerine tehditler savurdu.

​Ailesini Rehin Aldı! Özel Harekat Polisleri Mahalleye Yığıldı

Olay, 00.30 sularında Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi.


 

Eşi, Annesi ve Çocuklarını Rehin Aldı

Edinilen bilgilere göre; Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan D.C.I. henüz bilenmeyen bir sebepten dolayı eşi,annesi ve aralarında 2 çocuğunda bulunduğu 5 kişiyi av tüfeği ve bıçakla rehin aldı.Annesinin son anda evden kaçarak polis ekiplerine ihbarda bulunduğu olayda zaman zaman rehin aldığı kişilere şiddet uygulayan D.C.I.'yı ikna etmek için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



 

Balkona Çıkıp Polis Ekiplerine Tehdit Savurdu

Belli aralıklarla evin balkonuna çıkarak polis ekiplerine tehditler savuran D.C.I. ekiplere zor anlar yaşattı. Bu sırada olayın yaşandığı cadde trafiğe kapatılırken, özel harekat polisleri,112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi.




 

Şahsı Emniyet Müdürü İkna Etti

Polis ekiplerinin ikna çabası sonuç vermeyince olay yerine Malatya il Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren geldi.Şahıs, Emniyet Müdürü Dağdeviren'in yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonrasında polise teslim oldu.Şahsın evinde yapılan aramada bir av tüfeği ile bir bıçak ele geçirildi.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.





Editör: Ahmet Şen 
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