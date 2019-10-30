​Kosova'da Göbeklitepe Rüzgarı Esti

Kosova'da Göbeklitepe Sergisi Açıldı

Göbeklitepe fotoğrafları, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsünce sergilendi.Sergi; Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda, “İnsan ve Hayat” temasıyla yer aldı. 2019 yılının Türkiye’de “Göbeklitepe Yılı” olması vesilesiyle düzenlenen sergide, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde de yer alan Göbeklitepe Ören Yeri’nin tanıtımı, Göbeklitepe’nin keşfi, tarihteki önemi ve günümüze yansımalarına varan geniş bir bakış açısıyla sunmayı amaç edinen fotoğraf ve metinler yer aldı. Sergiyi, resepsiyona katılan yüzlerce davetli görme fırsatını buldu.Editör: Ahmet Şen