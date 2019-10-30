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Bu haber 30 Ekim 2019 23:00:28 Tarihinde eklenmiştir.

​Kosova'da Göbeklitepe Rüzgarı Esti

İnsanlık tarihinin en önemli miraslarından biri olan ve 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa’nın Göbeklitepe Arkeolojik Alanı, Kosova’da fotoğraf ve metinlerin diliyle tanıtıldı.

​Kosova'da Göbeklitepe Rüzgarı Esti

Göbeklitepe fotoğrafları, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsünce sergilendi. 


 

Kosova'da Göbeklitepe Sergisi Açıldı

Sergi; Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda, “İnsan ve Hayat” temasıyla yer aldı. 2019 yılının Türkiye’de “Göbeklitepe Yılı” olması vesilesiyle düzenlenen sergide, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde de yer alan Göbeklitepe Ören Yeri’nin tanıtımı, Göbeklitepe’nin keşfi, tarihteki önemi ve günümüze yansımalarına varan geniş bir bakış açısıyla sunmayı amaç edinen fotoğraf ve metinler yer aldı. Sergiyi, resepsiyona katılan yüzlerce davetli görme fırsatını buldu.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Kosova'da Göbeklitepe Rüzgarı Esti
​Kosova'da Göbeklitepe Rüzgarı Esti
İnsanlık tarihinin en önemli miraslarından biri olan ve 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa’nın Göbeklitepe Arkeolojik Alanı, Kosova’da fotoğraf ve metinlerin diliyle tanıtıldı.
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