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Bu haber 30 Ekim 2019 21:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Skandal Başörtüsü Kararı! Öğrenci Velilerinin Başörtü Takması Yasak

Başörtüsüyle ilgili skandal bir karara imza atıldı. Okul gezilerinde öğrencilere eşlik refakat eden annelerin başörtü takmasını yasaklayan yasa tasarısının "114" hayır oyuna karşı "163" evet oyuyla kabul etti.

​Skandal Başörtüsü Kararı! Öğrenci Velilerinin Başörtü Takması Yasak

SonDakika'nın yayınladığı habere göre; Fransa Senatosu, hükümetin hazırladığı okul yasası kapsamında okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtü takmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Senatoda merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) hazırladığı, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan yasa tasarısı 114 "hayır" oyuna karşı 163 "evet" oyuyla kabul edildi.



 

İKTİDAR PARTİSİ TASARIYA KARŞI ÇIKTI

İktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) ve merkez sol Sosyalist Parti (PS) tasarıya karşı çıktı. Tasarının yasalaşması için Ulusal Mecliste de onaylanması gerekiyor. LREM'in karşı çıkması nedeniyle, tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesinin çok düşük ihtimal olduğu belirtiliyor.



 

AŞIRI SAĞCI VEKİL BAŞÖRTÜLÜ KADINA SÖZLÜ SALDIRIDA BULUNMUŞTU

Fransız aşırı sağcı Milletvekili Julien Odoul, yaklaşık 20 gün önce Besançon'da düzenlenen toplantıda, Müslüman bir kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemiş ve sözlü saldırıda bulunmuştu.

Olayın ardından başlayan tartışmalarda Müslümanların hedef alındığı açıklamalar artmıştı.



 

MACRON'DAN SKANDAL BAŞÖRTÜSÜ AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Kamuya açık alanlarda başörtüsü beni ilgilendirmez ancak kamu kurumlarında, okulda ve çocuklara eğitim verildiğinde başörtüsü meselesi beni ilgilendirir. Laiklik bunu gerektirir." ifadelerini kulanmıştı.




 

CAMİYE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Önceki gün ülkenin Bayonne kentindeki cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralanmıştı. Fransız basını, saldırganın Claude Sinke olduğunu ve 2015'teki bölgesel seçimlerde liderliğini Marine Le Pen'in yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin adayı olarak Seignanx'da yarıştığını yazmıştı.




Editör: Ahmet Şen 
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​Skandal Başörtüsü Kararı! Öğrenci Velilerinin Başörtü Takması Yasak
​Skandal Başörtüsü Kararı! Öğrenci Velilerinin Başörtü Takması Yasak
Başörtüsüyle ilgili skandal bir karara imza atıldı. Okul gezilerinde öğrencilere eşlik refakat eden annelerin başörtü takmasını yasaklayan yasa tasarısının "114" hayır oyuna karşı "163" evet oyuyla kabul etti.
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