Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 30 Ekim 2019 20:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Vali Erin: Bu Milletin Sırtı Yere Gelmez

Şanlıurfa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, akşam gerçekleştirilen kabul töreni ile sona erdi. Bir otelde gerçekleştirilen kabul töreninde Vali Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin, misafirleri kapıda karşıladı.

​Vali Erin: Bu Milletin Sırtı Yere Gelmez

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kabul töreninde bir konuşma yapan Vali Erin, katılımcıları selamlayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96’ıncı yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen törene teşriflerinden dolayı teşekkür etti. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anan Vali Erin, “Bin yıldır, dünyanın en seçkin, en gözde ve en fazla mücadelenin yürütüldüğü bir coğrafyada yaşıyoruz. Büyük mücadeleler ve fedakarlıklar yapmak suretiyle, hür, bağımsız ve özgür bir şekilde bu topraklarda yaşama imkanına kavuştuk. Bunu, canları ile bizlere emanet eden kahraman şehitlerimiz var. Dünyanın hiçbir toprak parçasında bu kadar şehit verilen, muhafazası için bu kadar büyük fedakarlıklar yapılan bir vatan bulunmamaktadır” dedi.
Millet olarak bin yıldır sömürgeciler, emperyalistler, siyonistlere karşı mazlumların, mağdurların, haksızlığa uğramışların bayraktarlığını ve mücadelesini yaptığımızı ifade eden Vali Erin, ülkemize karşı çok yönlü saldırı, ihanet, tuzak, fitne ve fesadın devam ettiğini söyledi.




 

Erin: Çok Şükür Bugün Daha Güçlüyüz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti ve milletimizin kahramanlığının yanında bertaraf edilen FETÖ terör örgütünün yanında, kırk seneden fazla süredir PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin, tarihin tezahürü olan bir mücadele olduğunu dile getiren Vali Erin, “Bu mücadele, bir asır önce mağlup ettiğimiz, emperyalizmi temsil eden güçleri dize getirdiğimiz o gün bitmedi. O günden sonra farklı yöntem ve metotlarla devam ediyor. Çok şükür, bugün çok daha güçlüyüz. Millet olarak, Cumhurbaşkanımızla, bizi idare eden, yönetenlerle ve zaman içerisinde milli şuura varan milletimizle artık bu tehdit ve tehlikeleri daha iyi algılıyor, birlikteliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya yönelen tehdit ve tehlikeleri önceden seziyor, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde aynı safta karşı koyabiliyoruz. Uzunca bir süredir bizi bölmeye, birbirimize düşürmeye çalışan, kimler tarafından beslendiğini bildiğimiz güçler tarafından dizayn edilen terör örgütleri silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi sonucu başarılı olamadı. Kürdü Türkten, Türkü Araptan, Çerkezden, Lazdan ayırmayı başaramadılar. Tüm imkan ve silahlarını, tüm sermayelerini kullandılar ama yapamadılar. Diğer yerlerde başardılar. Yanı başımızdaki ülkelerin hepsini tarumar ettiler. Milyonlarca masum insanın, kadının, çoluğun çocuğun hayatına kıydılar. Ama açıklamalarına baktığınızda insan hayatının onlar için hiçbir kıymetinin olduğunu çok iyi görüyoruz. Irak’ta olduğu gibi, Suriye’de de tek dertleri, kaygıları büyük İsrail hedefini gerçekleştirmeye yönelik adımları atmanın yanında Suriye’deki petrol bölgelerinin korunmasını çok açık bir şekilde ifade ediyor ve söylüyorlar. Benzer uygulamaları Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerinde de uygulamak suretiyle güçsüz, zayıf, ayakları üstünde duramayacak hale getirdikten sonra büyük İsrail hedefini gerçekleştireceklerdi. Ama bunu başaramadılar. 15 Temmuz ihanet teşebbüsü başarılı olsaydı, bugün Allah korusun Suriye gibi, Irak gibi paramparça olmuş, birbirine düşmüş olan bir manzara ile karşı karşıya kalmamamız için hiçbir sebep kalmayacaktı. PKK başta olmak üzere terör örgütlerini bugün neredeyse hareket edemeyecek hale, katılımları da sıfır noktasına getirmiş bulunmaktayız. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, birlik ve beraberliğimize, Türkiye Cumhuriyeti’nin istikbaline kasteden terör örgütleri ve onları himaye edenlerle sadece yurt içinde değil, nerede yuvalanırlarsa, nereye odaklanırlarsa odaklansınlar o yuvaları ve odakları tahrip etmenin gayreti içerisindeyiz. Son bir iki yıldır gözlerimizin içine baka baka yalan söyleyerek Suriye’de oluşturulmaya çalışılan terör koridoru var. Bunu İŞİD ile yapmaya çalıştılar ve bugün böyle bir örgüt yok” dedi.
Konuşmasında, emperyalistlerin amaçları için kurduğu İŞİD ve PKK terör örgütlerinin bu milletin değerleriyle bir ilgisinin olmadığını dile getiren Vali Erin, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı ile terör koridorlarının paramparça edildiğini hatırlatan Vali Erin, bu mücadelede görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.




 

Yaralı Askerler Tedavilerini Olup Sınıra Dönmek İstiyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında mücadele ederken yaralanarak hastaneye kaldırılan bir askerle yaşadığı diyaloglardan birini anlatan Vali Erin, “Ziyaret ettiğimiz 20’li, 25’li yaşlardaki o kahraman askerlerimizin her birisi, ‘Sayın Valim, bir an önce tedavimizi yapın, kardeşlerimizin yanına gidip, onlara destek olalım’ diye yalvarıyorlar. Bunu başka bir millette, başka bir devletin milletin çocuklarınızda görme şansınız yok. Yaralı, bilincini kaybetmiş şekilde olan Jandarma mensubumuzun, ‘İsmail’im nerede?’ diye sürekli tekrarladığı bir durum vardı. Birecik Devlet Hastanesi’nde Kaymakamımızla birlikte başındaydık. İsmail baba mı, kardeş mi diye merak edip sorduğumuzda, İsmail’in yanı başındaki görev ve kader arkadaşı olduğunu öğrendik. Neredeyse ölüm noktasına geldiğinde bile omuz omuza mücadele ettiği kardeşinin ismini sayıklayabilen bir milletin sırtı Allah’ın izniyle yere gelmez” dedi.

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yaralanan tüm gazilere acil şifalar dileyen Vali Erin, şehitlerin yakınlarına da sabırlar diledi.

Harekattan en çok etkilenen ilin Şanlıurfa olduğunu kaydeden Vali Erin, “Şanlıurfa, milletin birlik ve beraberliği, ay yıldızlı al bayrağımız ve kutsal değerlerimiz için rüştünü defalarca ispat etmiş bir şehirdir” diye konuştu.

Kabul töreni, İl Müftüsü Mehmet Taştan’ın yaptığı duanın ardından sona erdi.





Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Vali Erin: Bu Milletin Sırtı Yere Gelmez
​Vali Erin: Bu Milletin Sırtı Yere Gelmez
Şanlıurfa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, akşam gerçekleştirilen kabul töreni ile sona erdi. Bir otelde gerçekleştirilen kabul töreninde Vali Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin, misafirleri kapıda karşıladı.
Harran'da Cumhuriyet Bayramı Çoşkuyla Kutlandı
Harran'da Cumhuriyet Bayramı Çoşkuyla Kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Harran ilçesinde de coşkuyla kutlandı.
​Başkan Sayık'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
​Başkan Sayık'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
MHP Haliliye İlçe Başkanı Mahmut Sayık, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Siverek TSO, YÖREX Fuarında
Siverek TSO, YÖREX Fuarında
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası'nın da katıldığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle 10'uncusu düzenlenen YÖREX Fuarı'na 81 ilin yöresel ürünleriyle birlikte Şanlıurfa'dan de çok sayıda ürünün vatandaşların beğenisine sunulduğu belirtildi.
​Karaköprü'den Yeni Yatırımlar Açıklaması: Sosyal Medyada Art Niyet Gösterildi
​Karaköprü'den Yeni Yatırımlar Açıklaması: Sosyal Medyada Art Niyet Gösterildi
Karaköprü Belediyesi tarafından ilçenin gelişen ve büyüyen mahallesi olan Seyrantepe'ye yatırımlar sürerken mahalleye kazandırılan yeni yatırımların açılışları gerçekleştirilerek hizmete sunuluyor.
​Saklı Cennet Halfeti, Tıbbi Bitkilerle Ekonomisine Katkı Sağlayacak
​Saklı Cennet Halfeti, Tıbbi Bitkilerle Ekonomisine Katkı Sağlayacak
Başkan Albayrak, milletvekillerinden karagüle destek sözü aldı.
​ŞUTSO HEYETİ’NİN YÖREX FUARI PROGRAMI SONA ERDİ
​ŞUTSO HEYETİ’NİN YÖREX FUARI PROGRAMI SONA ERDİ
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Başkan Yardımcısı, Mehmet Yetim, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Meclis Başkan Yardımcıları Kemal Süt, Vedat Polat ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri’nden oluşan heyet olarak gerçekleştirdiği 10. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı programı, 5 etkinliğin ardından sona erdi.
BAŞKAN ÖZYAVUZ’UN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
BAŞKAN ÖZYAVUZ’UN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; Cumhuriyetin 96’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
​Uğur Er, Yeniden Ekranlarda
​Uğur Er, Yeniden Ekranlarda
Deneyimli gazeteci Uğur Er, yeni yayın döneminde tekrardan ekranlarda.
​Gözün Aydın Olsun Birecik, OSB’de İlk Fabrikanın Temeli Atıldı
​Gözün Aydın Olsun Birecik, OSB’de İlk Fabrikanın Temeli Atıldı
110 Hektarlık alana kurulan, Birecik ekonomisine büyük katkı sağlayacak, birçok işsize iş kapısı açacak ve yatırımcılara büyük teşvik avantajları sunacak olan Birecik Organize Sanayi Bölgesinin altyapı çalışmaları tamamlandı.
​Harran Belediyesi Parklarda Bakım Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor
​Harran Belediyesi Parklarda Bakım Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor
Harran Belediyesi, park ve bahçelerde yürüttüğü bakım onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde bulunan Parklarda bank, çöp kovası ve kamelya eksiklerini gideriyor.
​Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa’ya Çıkarma Yaptı
​Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa’ya Çıkarma Yaptı
Türkiye Judo Federasyonu 2019 yılı Ekim ayı Yönetim Kurulu toplantısını Şanlıurfa’da gerçekleştirdi.
​Skandal Başörtüsü Kararı! Öğrenci Velilerinin Başörtü Takması Yasak
​Skandal Başörtüsü Kararı! Öğrenci Velilerinin Başörtü Takması Yasak
​Vali Erin: Bu Milletin Sırtı Yere Gelmez
​Vali Erin: Bu Milletin Sırtı Yere Gelmez
​WhatsApp Affetmedi, Dava Açtı
​WhatsApp Affetmedi, Dava Açtı
İşçinin Hazin Sonu! Vinçten Düşüp Hayatını Kaybetti
İşçinin Hazin Sonu! Vinçten Düşüp Hayatını Kaybetti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:19
Güneş
06:39
Öğle
12:14
İkindi
15:11
Akşam
17:38
Yatsı
18:53
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿