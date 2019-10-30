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Bu haber 30 Ekim 2019 19:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

​WhatsApp Affetmedi, Dava Açtı

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, İsrailli siber gözetim firması NSO Group’a casusluk iddiasıyla dava açtı.

​WhatsApp Affetmedi, Dava Açtı

Facebook’un bünyesinde bulunan sosyal iletişim ağı WhatsApp, casus yazılımlarla siber saldırılar gerçekleştirmekle suçladığı İsrailli siber gözetim firması NSO Group’a dava açtı.
Dava dosyasında yer alan WhatsApp açıklamasında, firmanın hedef alınan cihazların şifrelerini kırdıktan sonra mesajlara ve diğer iletişim ağlarına erişmek için kötü amaçlı yazılımlar geliştirdiği ifade edildi.



 

Bin 400 Cep Telefonu Kötü Amaçlı Yazılım Gönderiyor

WhatsApp, İsrailli firmayı gözetim amacıyla yaklaşık bin 400 cep telefonuna kötü amaçlı yazılım göndermekle suçluyor. Siber saldırıya uğrayan cep telefonu sahipleri arasında Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Meksika dahil olmak üzere birçok ülkeden gazeteciler, insan hakları aktivistleri, muhalif siyasiler ile diplomatların da yer aldığı belirtildi. WhatsApp, NSO Group’un Nisan ve Mayıs aylarında çeşitli WhatsApp hesapları oluşturduğunu ve zararlı kodları WhatsApp sunucuları üzerinden ilettiğini öne sürdü. Firma yaptığı açıklamada, "Açık bir istismar şekli olan bu saldırının en az 100 sivil toplum üyesini hedef aldığına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.



 

WhatsApp'ta Şifreli Mesajlaşma Gereği Yasal İşlem Başlatıldı

Facebook’un 2014 yılında bünyesine kattığı WhatsApp, ilk kez bir şifreli mesajlaşma sağlayıcısının bu tür yasal işlem başlattığını ifade etti.

Uçtan uca şifreleme metodu ile kendini “güvenli” bir iletişim uygulaması olarak tanımlayan WhatsApp, NSO'nun WhatsApp mesajlaşma uygulanmasına erişiminin yasaklanmasını talep ediyor.
Siber gözetim yazılımları geliştiren NSO Grup ise suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.





Editör: Ahmet Şen
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Teknoloji
​WhatsApp Affetmedi, Dava Açtı
​WhatsApp Affetmedi, Dava Açtı
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