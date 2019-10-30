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Bu haber 30 Ekim 2019 18:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

İşçinin Hazin Sonu! Vinçten Düşüp Hayatını Kaybetti

Bir işçinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için çıktığı vince kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle vinçten düşen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

İşçinin Hazin Sonu! Vinçten Düşüp Hayatını Kaybetti

Avcılar'da meydana gelen olayda, Sabahattin Karamahmut isimli Avcılar Belediyesi çalışanı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için vince çıktı. 



 

Asılan Bayrakları Toplamak İsterken Dengesini Kaybetti

Karamahmut, vincin tepesinde bayrakları topladığı sırada arkadan gelen kamyon vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden işçi yere düştü. Ağır yaralanan Karamahmut, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze morga kaldırılırken, şahsın yakınları hastaneye akın etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
İşçinin Hazin Sonu! Vinçten Düşüp Hayatını Kaybetti
İşçinin Hazin Sonu! Vinçten Düşüp Hayatını Kaybetti
Bir işçinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için çıktığı vince kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle vinçten düşen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.
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