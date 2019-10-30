İşçinin Hazin Sonu! Vinçten Düşüp Hayatını Kaybetti

Avcılar'da meydana gelen olayda, Sabahattin Karamahmut isimli Avcılar Belediyesi çalışanı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için vince çıktı.
Asılan Bayrakları Toplamak İsterken Dengesini KaybettiKaramahmut, vincin tepesinde bayrakları topladığı sırada arkadan gelen kamyon vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden işçi yere düştü. Ağır yaralanan Karamahmut, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze morga kaldırılırken, şahsın yakınları hastaneye akın etti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Editör: Ahmet Şen
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