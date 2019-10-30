İşçinin Hazin Sonu! Vinçten Düşüp Hayatını Kaybetti

Bu haber 30 Ekim 2019 18:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

Asılan Bayrakları Toplamak İsterken Dengesini Kaybetti

Avcılar'da meydana gelen olayda, Sabahattin Karamahmut isimli Avcılar Belediyesi çalışanı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için vince çıktı.Karamahmut, vincin tepesinde bayrakları topladığı sırada arkadan gelen kamyon vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden işçi yere düştü. Ağır yaralanan Karamahmut, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze morga kaldırılırken, şahsın yakınları hastaneye akın etti.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Editör: Ahmet Şen