Siverek TSO, YÖREX Fuarında

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası'nın da katıldığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle 10'uncusu düzenlenen YÖREX Fuarı'na 81 ilin yöresel ürünleriyle birlikte Şanlıurfa'dan de çok sayıda ürünün vatandaşların beğenisine sunulduğu belirtildi.









Şanlıurfa biberi, Siverek peyniri, Siverek Karacadağ Pirinci ve daha çok ürünlerinin fuar alanındaki Şanlıurfa standında sergilendiği kaydedilen açıklamada, Şanlıurfa standını TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da ziyaret ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Serdal BUCAK ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin, fuarda standı ziyaret edenlere kent ile ilgili bilgiler verdiği de kaydedildi.















