​Sıkılınca Çözüm Üretti! Bozuk Para Saymak Artık Çok Kolay

Market çalışanı İsmail Sabih Ay, bozuk para sayma işleminin uzun sürmesine üzerine kasiyer ve benzer sektörlerdeki çalışanların işini kolaylaştırmak için bir mobil uygulama geliştirdi. Uygulama ile uzun süren bozuk para sayma işlemi, 1 dakika gibi kısa süre yapılabiliyor.Bozuk para alışverişinin yoğun olduğu market, bakkal, lokanta gibi sektörlerde, madeni paraları saymak çalışanlar için zaman kaybettiren ve sıkıcı durumların başında geliyor. İsmail Sabih Ay, işe başlarken ve iş bitiminde bozuk paraları sayarken zaman kaybını önlemek, bu durumu hızlandırmak adına uygulama geliştirdi. 'Bozuk Para Hesapla' isimli uygulamada her madeni paranın gramı yer alıyor. Tartılan bozuk paranın gramı uygulamadaki sisteme giriyor, uygulamada madeni paranın değerini ve adetini çıkartıyor. Ay, kullanışlı ve basit olan uygulama hakkında bilgiler verdi.Uygulamayı neden geliştirdiğini anlatan İsmail Sabih Ay, ''Markette her gün iş başında ve iş çıkışında bozuk paraları tek tek saymak zorunda kalıyoruz. Bu da yarım saat ya da bir saat gibi vakit kaybına neden oluyordu. Hesaplaması toplaması bayağı uğraştırıyordu. Buna nasıl bir çözüm bulabilirim diye düşündüm. Aklıma yazılım geldi ve işi yazılıma döktüm. 'Bozuk Para Hesapla' uygulamasını yaptık. Uygulama şöyle çalışıyor: 1 TL'yi tartıyoruz gramını ilgili bölüme giriyoruz. Her para (5-10-25-50 kuruş) için aynısı yapıyoruz. Bu paraların hepsine girdiğimizde hesapla butonuna basıyoruz. Uygulama adetlerini, gramını ve toplam miktarını gösteriyor. Bu şekilde yani yarım saat ya da 1 saatlik işi 1 dakikaya sığdırabiliyoruz'' şeklinde konuştu.Ay, sözlerine şöyle devam etti: ''Araştırma yaptık, Türkiye'de başka böyle bir uygulama yok. Yurtdışında çalışan arkadaşlarımız var; onlarla da görüştük. Onlarda bozuk paraları tek tek sayıyorlar. Bu soruna hiçbir yerde çözüm bulunmamış. Bu soruna nasıl bir çözüm bulabiliriz diye düşündük ve yazlımı ortaya koyduk. Uygulamayı şu an Türkiye'de kullanıma açıktık. Sadece Türkiye'de kullanılabiliniyor. Yurtdışında çalışmıyor, oradaki paraların gramı bizimkinden daha farklı. Onlara yönelik çalışmaları da hızlı şekilde yapıyoruz. İlerleyen zamanda Avrupa ülkelerinde kullanıma açacağız. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz, bu konuda bize destek olunursa çok güzel olur. Başka programlar üzerine de çalıyoruz ama desteğe ihtiyacımız var. Yaptığımız uygulama yüzde 100 yerli, Türkiye ve Avrupa olmayan bir uygulama. İnşallah en kıs sürede Avrupa ülkelerinde de uygulama kullanıma açılacak''.Uygulamanın hangi sektörlerde kullanılabileceğine dair değerlendirme yapan Ay, ''Türkiye'de Android işletim sistemine sahip cihazlar uygulamayı indirebilir. Diğer işletim sistemi için kısa süre sonra yayına vereceğiz. Bu uygulama bozuk para alışverişinin olduğu sektörlerde kullanılabilir. Örneğin; market, bakkal, lokanta vb. Bu tür işletmelerde bozuk para alışverişi fazla olduğu için hesaplama sorunu olabiliyor. Ayrıca para biriktiren vatandaşlarımız da kullanabilir. Uygulamayı yapmamız yaklaşık 5 ay sürdü.2 ay içinde demosunu ortaya çıkardık, 2 ay test aşaması oldu. Gerekli testleri yaptıktan sonra kullanıma açtık'' açıklamasında bulundu.Editör: Ahmet Şen