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Bu haber 30 Ekim 2019 13:00:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Futbolcunun Acı Sonu, 50 Metre Sürüklendi

Futbolcu, hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

​Futbolcunun Acı Sonu, 50 Metre Sürüklendi

Alınan bilgiye göre, kaza Adana'nın Ceyhan İlçesine bağlı Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. 

 

Tren Çarpması Sonucu 50 Metre Sürüklendi

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkarak yaya olarak yürüyen 1. Amatör Futbol takımı Ceyhan Doğanspor'un futbolcusu Sedat Damar (25), hemzemin geçitten karşı tarafa geçmek isterken Mersin-İskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu trenin çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki vatandaşların tanık olduğu olayda genç futbolcunun telefonla konuştuğu ve treni fark etmediği iddia edildi. Sedat Damar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




Editör: Ahmet Şen 
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