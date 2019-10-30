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Bu haber 30 Ekim 2019 11:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​ABD, Barış Pınarı Harekatına Soykırım Dedi! Türkiyeden Sert Yanıt Geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesine tepki gösteren bir açıklama yaptı.

​ABD, Barış Pınarı Harekatına Soykırım Dedi! Türkiyeden Sert Yanıt Geldi

-​ABD, Barış Pınarı Harekatına Soykırım Dedi! Türkiyeden Sert Yanıt Geldi


 

İkili İlişkilerimize Zarar Verir

Fahrettin Altun, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının kabul edilmesine dair şunları kaydetti:


“ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamakla tehdit eden yasa tasarısı stratejik müttefiklik ruhuna doğrudan ters düşmektedir.
Tasarının, ABD yönetimi ile Türkiye’nin 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediği bir zamana denk gelmesi, ABD hükümetinin bir politikasının da ihlalidir.
Terör örgütünü korumak için NATO müttefikine yaptırım uygulamaya kalkmak ancak ve ancak stratejik bir vizyonsuzluk ve sahadaki gerçeklerden kopuş olarak tanımlanabilir.
Bu yasa tasarısı, Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadele etmedeki kararlılığını engelleyemez, yalnızca ikili ilişkilerimizin geleceğini tehdit altına alır ve bu ilişkilere zarar verir.
İlişkilerimize zarar vermeye yönelik bu girişimlerin, mevcut ikili iş birliğimizin birçok alanında uzun vadede zararlı sonuçları olacaktır.
Bütün uluslararası platformlarda meşru güvenlik endişelerimizi dile getirmeye, uluslararası güvenlik ve bölgemizde barış için terörün bütün türleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz.”




 

ABD, Barış Pınarı Harekatı Yasa Tasarısını Kabul Etti

ABD Temsilciler Meclisi, Suriye’nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı sunulan yaptırım tasarısını kabul etti.
Bakanlar, askeri anlaşmalar, ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) ve Halkbank’ı da kapsayan tasarı, 16 ‘hayır’ oyuna karşı 403 ‘evet’ ile Meclis’ten geçti.




Sputnik’in haberine göre Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi mensubu Gus Bilirakis, yaptığı açıklamada “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Kürt müttefiklerimize karşı yürüttüğü mevcut eylemler son derece endişe verici ve korkunç insan hakları ihlallerine katlanamayız ve izin veremeyiz” dedi.





Editör: Ahmet Şen 
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Dünya
​ABD, Barış Pınarı Harekatına Soykırım Dedi! Türkiyeden Sert Yanıt Geldi
​ABD, Barış Pınarı Harekatına Soykırım Dedi! Türkiyeden Sert Yanıt Geldi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesine tepki gösteren bir açıklama yaptı.
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​ABD, Barış Pınarı Harekatına Soykırım Dedi! Türkiyeden Sert Yanıt Geldi
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