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Bu haber 30 Ekim 2019 10:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

​İnternette Reklama Tıkladı, 18 Bin TL Borçlu Oldu

İnternette gördüğü sahte banka reklamına tıklayan bir kişi, 2 bin 670 dolar ile 5 bin lira dolandırıldı. Polisin titiz çalışması sonucunda ’phishing’ denilen yöntemi kullanarak vatandaşın banka hesabını ele geçiren 5 şahıs, gözaltına alındı. Paraları çekme anları güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

​İnternette Reklama Tıkladı, 18 Bin TL Borçlu Oldu

Edinilen bilgiye göre, Mersin’de yaşayan H.Ş., bankadan cep telefonuna gönderilen mesajda, bilgisi dışında hesabında bulunan 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiğini öğrenince polise başvurdu. 


 

Banka Bilgileri Başkasının Eline Geçti

olisteki ifadesinde, internette gezinirken bankanın reklamını gördüğünü söyleyen H.Ş., "Daha sonra şifremle girmek istedim, bilgileri girdikten sonra birden sayfa kapandı, sonra hesabımdaki 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiği öğrendim. Banka bilgilerimin başkalarının eline geçtiğini anladım" dedi.


 

Çektiği Paraları Harcamış

Şikayet üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ş.’nin banka bilgilerinin ’phishing’ yöntemiyle ele geçirilerek hesabından 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira kredi çekildiğini, paranın bir kısmının İstanbul, bir kısmının ise Mersin’deki ATM’lerden nakit çekildiğini, kalan paranın ise çeşitli iş yerlerinden harcandığını belirledi. Yapılan fiziki takip ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şahısları belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına almak için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda E.E., A.K., A.Y., H.D. ve R.A. gözaltına alındı. Şahısların H.Ş.’in banka hesabını ele geçirdikten sonra paraları, 3’üncü şahısların hesaplarına havale ederek ATM’lerden banka kartı ve iş yerlerine ait pos cihazıyla çektiği de tespit edildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




Editör: Ahmet Şen
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Teknoloji
​İnternette Reklama Tıkladı, 18 Bin TL Borçlu Oldu
​İnternette Reklama Tıkladı, 18 Bin TL Borçlu Oldu
İnternette gördüğü sahte banka reklamına tıklayan bir kişi, 2 bin 670 dolar ile 5 bin lira dolandırıldı. Polisin titiz çalışması sonucunda ’phishing’ denilen yöntemi kullanarak vatandaşın banka hesabını ele geçiren 5 şahıs, gözaltına alındı. Paraları çekme anları güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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