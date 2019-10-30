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Bu haber 30 Ekim 2019 08:00:36 Tarihinde eklenmiştir.

​Sigara, Silahlı Saldırıya Neden Oldu

Bir internet kafeye gelen silahlı şahısların rastgele ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı. Silahlı şahısların internet kafeye yaptığı saldırının "sigara isteme" meselesinden çıkan kavga üzerine gerçekleştiği belirlendi.

​Sigara, Silahlı Saldırıya Neden Oldu

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1893 Sokak'ta saat 17.00 sıralarında kimliği belirsiz kişiler sokak üzerinde bulunan internet kafeye silahla saldırdı, olayda 5 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerde, silahlı saldırı olayı gerçekleşmeden önce "sigara isteme" meselesinden dolayı kafede kavga çıktığı öğrenildi. Kavga üzerine şüpheli şahısların silahla kafeye gelerek kurşun yağdırdığı belirlendi. Kurşunların hedefi olan 5 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi edinildi.



 

1 şüpheli gözaltında

Olayın ardından kayıplara karışan şüphelilerden bir tanesi polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Olaydan yarım saat sonra yakalanan Kürşat T. gözaltına alındı. Polis ekipleri kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.



Editör: Ahmet Şen 


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Asayiş
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