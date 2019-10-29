Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 29 Ekim 2019 20:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Kan Davasında Yine Kan Aktı! 1 Ölü

İddiaya göre kan davası nedeniyle akrabası tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

​Kan Davasında Yine Kan Aktı! 1 Ölü

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçe merkezince Y.E. isimli şahıs, Ömer Erdoğan'ı (78) silahla vurdu. 


 

Göğsünden Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti

Göğsüne kurşunların isabet ettiği Ömer Erdoğan ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Daha sonra durumunun ağır olması üzerine Malatya’ya sevk edilen Ömer Erdoğan’ın yolda öldüğü bildirildi.



 

Olay Kan Davası Nedeniyle Yaşandı

Olayın kan davası nedeniyle meydana geldiği, zanlı ile ölen şahsın akraba oldukları iddia edildi. Y.E.’nin gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü ifade edildi.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​HDP Önünde Evlat Nöbeti Tutan Aileler Için Kışlık Çadır Kuruldu
​HDP Önünde Evlat Nöbeti Tutan Aileler Için Kışlık Çadır Kuruldu
HDP Diyarbakır il binası önünde çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin bekleyişi 57. günde de devam ederken, hava şartlarından dolayı zorluk çeken ailelere hayırsever bir vatandaş tarafından kışlık çadır gönderildi. Aileler yaz kış demeden çocukları gelene kadar HDP önünden gitmeyeceklerini ifade ederek, hayırsever vatandaşa teşekkür etti.
​Tartıştıkları Kişiyi Döverek Öldürdüler
​Tartıştıkları Kişiyi Döverek Öldürdüler
İçkili bir mekan önünde dövülen kişi hayatını kaybetti.
​Kan Davasında Yine Kan Aktı! 1 Ölü
​Kan Davasında Yine Kan Aktı! 1 Ölü
İddiaya göre kan davası nedeniyle akrabası tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti.
​Bağdadi, İntihar Yeleğini Patlatarak Kendini ve 3 Çocuğunu Öldürdü
​Bağdadi, İntihar Yeleğini Patlatarak Kendini ve 3 Çocuğunu Öldürdü
DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi’nin intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdüğü yer görüntülendi.
​2 Çocuk Annesi Kadın, Erkek Arkadaşı Tarafından Çocuğunun Gözleri Önünde Öldürüldü
​2 Çocuk Annesi Kadın, Erkek Arkadaşı Tarafından Çocuğunun Gözleri Önünde Öldürüldü
2 çocuk annesi kadın, erkek arkadaşı tarafından çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü.
​Polis Memuru Dehşet Saçtı! Polis Olan Eşini ve Kayınvalidesini Öldürdü
​Polis Memuru Dehşet Saçtı! Polis Olan Eşini ve Kayınvalidesini Öldürdü
Polis memuru, meslektaşı olan eşi ve kayınvalidesine tabancayla ateş açarak öldürdü.
Antep'te Tartıştığı Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü
Antep'te Tartıştığı Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü
Gaziantep’te tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
​Husumetli Şahsı Önce Takip Ettiler Sonra Kurşuna Dizdiler
​Husumetli Şahsı Önce Takip Ettiler Sonra Kurşuna Dizdiler
2 şahıs, aralarında husumet olan kişiyi kafeye girdiği esnada silahla yaralayarak kaçtı. Motor ile kaçan şahıslar, müşterilere de korku dolu anlar yaşattı.
​Hamile Kadın Takla Atan Araçtan Kurtulup Doğum Yaptı
​Hamile Kadın Takla Atan Araçtan Kurtulup Doğum Yaptı
İddialara göre hastaneye gitmekte olan ve bu nedenle kırmızı ışıkta geçen hamile kadının içinde bulunduğu araç yan yattı. Ekiplerin seferber olmasıyla hastaneye yetiştirilen kadın, daha sonra sağlıklı bir şekilde doğum yaptı.
​Twitter, Kürtçe'yi Resmi Dil Olarak Kabul Etti
​Twitter, Kürtçe'yi Resmi Dil Olarak Kabul Etti
Sosyal paylaşım platformu Twitter, Kürtçe’yi resmi dil olarak kabul etti.
​23 Yaşındaki Genç Kız Traktörün Altında Kalarak Can Verdi
​23 Yaşındaki Genç Kız Traktörün Altında Kalarak Can Verdi
Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç kızın kazasına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
2 Kadının Öldüğü Cinayet Aydınlatıldı, Aileleri İzin Vermemiş
2 Kadının Öldüğü Cinayet Aydınlatıldı, Aileleri İzin Vermemiş
Gece tarlada 2 kadının silahla vurularak ölü bulunması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İki kadının sır dolu ölümü, olay öncesi çekilen video sayesinde aydınlatıldı.
​Trump'tan Flash Açıklama: Bağdadi'nin Yerine Geçecek Olan İsim Öldürüldü
​Trump'tan Flash Açıklama: Bağdadi'nin Yerine Geçecek Olan İsim Öldürüldü
​HDP Önünde Evlat Nöbeti Tutan Aileler Için Kışlık Çadır Kuruldu
​HDP Önünde Evlat Nöbeti Tutan Aileler Için Kışlık Çadır Kuruldu
​Tartıştıkları Kişiyi Döverek Öldürdüler
​Tartıştıkları Kişiyi Döverek Öldürdüler
​Kan Davasında Yine Kan Aktı! 1 Ölü
​Kan Davasında Yine Kan Aktı! 1 Ölü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:18
Güneş
06:38
Öğle
12:14
İkindi
15:12
Akşam
17:39
Yatsı
18:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿