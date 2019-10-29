​Kan Davasında Yine Kan Aktı! 1 Ölü

Göğsünden Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti

Olay Kan Davası Nedeniyle Yaşandı

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçe merkezince Y.E. isimli şahıs, Ömer Erdoğan'ı (78) silahla vurdu.Göğsüne kurşunların isabet ettiği Ömer Erdoğan ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Daha sonra durumunun ağır olması üzerine Malatya’ya sevk edilen Ömer Erdoğan’ın yolda öldüğü bildirildi.Olayın kan davası nedeniyle meydana geldiği, zanlı ile ölen şahsın akraba oldukları iddia edildi. Y.E.’nin gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü ifade edildi.Editör: Ahmet Şen