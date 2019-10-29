Harran'da Cumhuriyet Bayramı Çoşkuyla Kutlandı

Harran’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim pazartesi günü yapılan çelenk koyma töreniyle başlamıştı. 29 Ekim sabahı da Kaymakam Ömer Faruk Çelik’in makamında tebrikleri kabulüyle devam etti.Tebrik kabulünün ardından kutlama programı Harran kapalı spor salonunda devam ederken, buradaki törene Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, idari amirler, kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar da katıldı.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapanHarran ilçe kaymakamı Ömer Faruk Çelik;Bugün şan ve şeref dolu yüce Türk milletin işgale karşı göğsünü siper edip, istiklal mücadelesi verilişinin, yeniden devlet olma azmini gösterip, modern Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümüdür. Bugün cumhuriyetin ilan edildiği, egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu ifade eden devlet sisteminin kabuledildiği gündür. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşı kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum; dedi.Cumhuriyet bayramıyla ilgili açıklamalarda bulunan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu milletin bağrından çıkmış ve işgale, uşaklığa hayır demiş, milleti arkasına alarak işgalci kuvvetleri bu ülkeden kovmuş akabinde ise güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuştur. Bu vesile ile devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyoruz. Ruhları şad olsun, mekânları cennet olsun, Allah onlardan razı olsun. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz, dünyadaki bütün devletlerle yarışabilecek noktaya ulaşmış, bilimde, sanatta, kültürde, sporda önemli başarılara imza atmıştır" dedi.Editör: Ahmet Şen