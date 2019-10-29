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Bu haber 29 Ekim 2019 18:00:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Açıkladı: İsteyen Çiftçilere Arsa Verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, parçalanmış ve kullanılmayan atıl tarım alanlarının üretime kazandırılması için yedi bölgede düzenlediği çalıştaylar sonrasında, “Arazi Edindirme Kurumu”nun kurulması bir defa daha gündeme geldi.

​Bakan Açıkladı: İsteyen Çiftçilere Arsa Verilecek

Bölgelerde yapılan çalışmaların ardından; Ankara'da ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve STK'ların katılımıyla yapılan merkez çalıştayda, tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanımı için uygulanabilecek metot ve politikalar belirlendi. İlk olarak arazilerin atıl kalmasının sebepleri masaya yatırıldı. 



 

Arazi Edindirme Kurumu Tekrar Yapılandırılacak

Bu duruma; arazilerin küçük ve parçalı olması, mirastan kaynaklı sıkıntılar, parselde hisse meselesi, çiftçilerin yaşlanması, güvenlik problemleri ve kan davaları gibi gelişmelerin sebep olduğu tespit edildi. Çalıştayın sonucunda, 2013'te de gündeme gelen “Arazi Edindirme Kurumu”nun tekrar yapılandırılması vurgulandı. 



 

Tarım Yapmak İsteyenlere Arsa Verilecek

Bu kurum; tarım arazileri piyasasını izleyecek, tarıma dayalı sanayi tesisleriyle ortak çalışmalar yapacak, tarım yapmak isteyenlere arsa temin edecek, ‘hisse' meselesinin çözümü konusunda çalışmalar yapacak. Ayrıca gerektiğinde arazileri kendisinin alarak piyasaya girmesi, uygun alıcı veya satıcının belirlenmesine aracılık etmesi de görüşüldü. Diğer yandan, arazilerin fiyat değerlemesinde uygulanması gereken kuralların da bu kurum tarafından belirlenmesi istenildi.





Editör: Ahmet Şen 
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Ekonomi
​Bakan Açıkladı: İsteyen Çiftçilere Arsa Verilecek
​Bakan Açıkladı: İsteyen Çiftçilere Arsa Verilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, parçalanmış ve kullanılmayan atıl tarım alanlarının üretime kazandırılması için yedi bölgede düzenlediği çalıştaylar sonrasında, “Arazi Edindirme Kurumu”nun kurulması bir defa daha gündeme geldi.
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