​Urfalı Kadını Zazaca Konuştu Diye Yayından Alan Müge Anlı: Ben Özür Dilemem

Anlı: Keşke Bu Dili Bilseydim

Müge Anlı: Ben Özür Dilemem

Makam Işgal Edenler Lütfen Izlesinler

Burada Kimsenin Diline Laf Edilemez

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zamanında çöp konteynerinin yanına bırakılan ve evlatlık edinen Tümer isimli kişiyi gerçek anne babasını bulmak için konuk aldı. araştırmalar yapıldığı sırada Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden telefonla bağlanan bir kadının Zazaca konuştuğu için yayından alınmasına AK partili isimler dahil birçok kesim tarafından eleştirilen ünlü sunucu Müge Anlı, bugünkü yayınında eleştirilere cevap verdi. Anlı kendisine gelen eleştirilere "Özür dile' diyorlar, ben özür dilemem! Neden dilemem biliyor musunuz; çünkü bir şey söylemedim. Benim Zazalara karşı bir şey söylemem bir kenara söyletmem de zaten." diyerek eleştirilere tepki verdi.Sosyal medyada "Zazalardan özür dile" hashtagiyle sosyal medyada gündem olan Müge Anlı gelen tepkilere yayınında şu sözlerle cevap verdi:"Keşke ben bu dili bilseydim ama bu durumun benimle de alakası yok, Yukarıda rejinin bilmesi lazım ama burası Birleşmiş Milletler değil. Burada her dilden tercüman yok yani. Keşke böyle bir imkanımız olsaydı. Bu Zazacaya karşı yapılmış bir şey değil. Biz Türkçe yayın yapıyoruz. Önceden planlanmış bir şey olsaydı yine tercüman tutardık. Yarın bir gün bir şey söylese, kurumlarımız hakkında olumsuz konuşsa bu sefer de "Böyle konuşturttunuz" diyeceksiniz. Ne yapabilirim? Siz kendinizi benim yerime koyun. Empati denilen şey budur yani. Şu insanlara yardım etmekten başka ne gibi bir gayemiz var?""'Özür dile' diyorlar, ben özür dilemem! Neden dilemem biliyor musunuz; çünkü bir şey söylemedim. Benim Zazalara karşı bir şey söylemem bir kenara söyletmem de zaten. Niye söyleteyim! Yıllarca aynı topraklarda yaşadık, kız aldık kız verdik. Aşık olduk biz Zazaya. Rica ederim, nasıl olayları buraya getiriyorsunuz."Başarılı sunucu kendisine tepki gösteren yetkili isimlere "Makam işgal edenler de lütfen izlesinler sonra da insanları galeyana getirmek yerine doğruyu anlatsınlar. Aklından benimle ilgili şu kadar kötü bir düşünce geçiren Zaza kardeşlerim varsa ben bu açıklamayı onlar için yapıyorum. Başımın üzerinde yeriniz var." açıklamasını yaptı.Anlı, "Burada kimsenin ne dinine ne diline ne de ırkına laf edemez burası Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şey yapan da cevabını alır" sözleriyle noktaladı.Editör: Ahmet Şen