​Başkan Sayık'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Başkan Sayık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Sayık, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 96. yıldönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.Türk Milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Milletin iradesini esas alan, milletin iradesini temsil eden Cumhuriyetin ilan edilmesi, bir devletin temel taşlarının yerine konulduğu eşsiz bir zaferdir.Cumhuriyetin ilanıyla Türk Milletinin ve Devletinin varlığı ve istiklali ebedileşmiş, eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar toplumsal hayatımızda yer almaya başlamıştır. Herkese yönetime katılma hakkı tanıyan Cumhuriyet, bireylerde vatandaşlık bilincinin de oluşmasına vesile olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının öncülüğünde Kurtuluş Savaşımızda zor şartlar ve yokluklar içerisinde yakılan istiklal meşalesi, hiç sönmemiş ve sönmeyecektir.Cumhuriyetimizin 96. Yılında da Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar askerleri; yedi iklim, üç kıtaya barış, huzur, adalet ve istikrar götüren atalarımız gibi hem bölgemize hem de dünya barışına katkı sağlamaya devam edecektir. FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.Bu azim ve kararlılıkla Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı ile DEAŞ ve PKK/KCK/PYD/YPG varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine, topraklarına dönüşlerini gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Harekat sırasında şehadet mertebesine ulaşan başta kahraman ve fedakar askerlerimiz olmak üzere asker-sivil tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.Bu duygu ve düşüncelerle bizlere Cumhuriyeti armağan eden, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum."MAHMUT SAYIKMHP HALİLİYE İLÇE BAŞKANI"Editör: Ahmet Şen