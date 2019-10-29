​Polis Memuru Dehşet Saçtı! Polis Olan Eşini ve Kayınvalidesini Öldürdü

Annesi ve Kızı Hayatını Kaybetti

Polis Memuru Gözaltına Alındı

Olay, Mardin'in Ömerli ilçesi Yeni Mahalle’de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ömerli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Seyfettin Ç., iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşadığı meslektaşı olan eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Seyfettin Ç., tabancayla eşi Belma Ç. ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü’ye tabancayla ateş açtı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Belma Ç. ve annesi Ümmühan Güllü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.Seyfettin Ç., güvenlik güçlerince gözaltına alınırken, Belma Ç. ve Ümmühan Güllü’nün cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.Editör: Ahmet Şen