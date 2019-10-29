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Bu haber 29 Ekim 2019 12:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

Depodaki 2 Bin Ton Pamuk Yandı

Bir pamuk deposunda çıkan yangında 2 bin ton pamuk yanarak kullanılamaz hale geldi.

Depodaki 2 Bin Ton Pamuk Yandı

Olay, saat 15.30 sıralarında Aydın'ın  Germencik’in Ovakaraağaç Mahallesi yakınlarında bulunan Zafer ve Tamer Çetinel kardeşlere ait pamuk deposunda meydana geldi. 



 

Depoya Taşındığı Sırada Alev Aldı

Edinilen bilgiye göre; ovadan toplanan pamuklar, traktörlerle depoya taşındığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede deponun tamamına yayıldı. İşçilerin haber vermesiyle olay yerinde çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.



 

2 Bin Ton Pamuk Kullanlamaz Hale Geldi

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleri ise yangının sönmesi için çalışma yaptı. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangından 2 bin ton pamuğun yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle çevre dumanlarla kaplanırken, çıkış nedeniyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.





Editör: Ahmet Şen 
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Depodaki 2 Bin Ton Pamuk Yandı
Depodaki 2 Bin Ton Pamuk Yandı
Bir pamuk deposunda çıkan yangında 2 bin ton pamuk yanarak kullanılamaz hale geldi.
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