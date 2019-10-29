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Bu haber 29 Ekim 2019 11:00:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Husumetli Şahsı Önce Takip Ettiler Sonra Kurşuna Dizdiler

2 şahıs, aralarında husumet olan kişiyi kafeye girdiği esnada silahla yaralayarak kaçtı. Motor ile kaçan şahıslar, müşterilere de korku dolu anlar yaşattı.

​Husumetli Şahsı Önce Takip Ettiler Sonra Kurşuna Dizdiler

Olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki bir kafenin önünde meydana geldi. 



 

Aralarında Husumet Vardı! Kurşun Yağdırdılar

İddiaya göre, 2 şahıs aralarında husumet bulunan ve daha önce defalarca tartıştıkları ileri sürülen bir kişiyi takip etti. Saldırganlar, takip ettikleri kişi kafeye girdiği esnada motorlarından inerek silahla saldırdılar. Kolundan ve bacağından yaralanan şahıs kanlar içinde yerde kalırken, saldırganlar motorla kaçtı. Saldırı sonrası kafede büyük panik yaşandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, saldırganların kullandıkları silahı olay yerinde bıraktığı belirlendi.




Editör: Ahmet Şen 
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