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Bu haber 29 Ekim 2019 17:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

​2 Çocuk Annesi Kadın, Erkek Arkadaşı Tarafından Çocuğunun Gözleri Önünde Öldürüldü

2 çocuk annesi kadın, erkek arkadaşı tarafından çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü.

​2 Çocuk Annesi Kadın, Erkek Arkadaşı Tarafından Çocuğunun Gözleri Önünde Öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, olay Kayseri'nin Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Deliçay 2. Sokak'taki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Ç.T. ile erkek arkadaşı A.A. arasında tartışma çıktı. 



 

Çocuğunun Gözleri Önünde Öldürüldü

Tartışmada A.A., Ç.T.’yi çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayarak kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyen A.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ç.T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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