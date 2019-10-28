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Bu haber 28 Ekim 2019 23:00:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Vali Erin'den Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına Davet

Şanlıurfa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri, şehitlik anıtına çelenklerin sunumu ile başladı.

​Vali Erin'den Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına Davet

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün şehitlik anıtına çelenk sunumunun ardından, selamlama mangası eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören sonrası gazetecilere bir açıklamada bulunan Vali Abdullah Erin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıldönümünü kutladıklarını belirterek, etkinliklere tüm vatandaşların katılımını dilediklerini ifade etti. 







 

Erin: Cumhuriyeti Bize Armağan Eden Tüm Kadroya Şükranlarımızı Sunuyorum

Cumhuriyetin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin nişanı olduğunu dile getiren Vali Erin, “Tüm milletimiz, kurum kuruluşlarımız, Cumhuriyete ve Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkı bağlıdırlar. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyeti bizlere hediye eden tüm kadrolara şükranlarımızı arz ediyoruz. Bizlerin hür ve bağımsız, başı dik şekilde yaşamamızın yegane müsebbibi onlardır. Dolaysıyla Cenab-ı Allah’tan hepsine rahmet diliyorum. Sadece Türkiye’de değil, Türkiye’nin yanı başında yıllardır zulüm altında yaşamak zorunda kalan Suriyeli kardeşlerimizin de güven içerisinde yaşayabilecekleri bir ortamı inşallah oluşturacak, ülkemiz insanını güven ve emniyet içerisinde olmalarını sağlayacağız. Yıllardır terörün pençesinde bulunan insanların normal hayata dönmelerine yönelik hem oluşturulan şehir meclisi hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurum kuruluşlarıyla destek olmaya çalışıyoruz. İnsanlar yavaş yavaş yurtlarına dönmeye, işlerinin başına dönmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin orada olmasından oldukça memnunlar. Çocuklar çarşılarda, sokaklarda dolaşıyorlar. Tabi bu harekat boyunca verdiğimiz şehitler var. Tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kulandı.







 

Şanlıurfa'da Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni Yapılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim 2019 günü saat 09.30’da Valilik Şeref Salonunda Vali Erin’in tebrikleri kabulü, akabinde Vilayet önünce yapılacak kutlama töreni ve akşam gerçekleşecek kabul devam edecek.





Editör: Ahmet Şen
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​Vali Erin'den Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına Davet
​Vali Erin'den Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına Davet
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