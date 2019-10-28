Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 28 Ekim 2019 20:00:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Barış Pınarı şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı! Vatandaşlar CHP'ye Tepki Gösterdi

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede bazı vatandaşlar CHP'ye tepki gösterdi.

​Barış Pınarı şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı! Vatandaşlar CHP'ye Tepki Gösterdi

Suriye’nin Resulayn bölgesinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze törenine CHP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından gönderilen çelenge ise bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Bir grup vatandaş şehidin tabutunun yanında bulunan çelengi cami avlusundan dışarıya çıkardı. Başka bir grup çelengi yeniden cami avlusuna sokmak isterken, duruma tepki gösteren vatandaşlar çelengi dışarıya fırlattı. Polis ekipleri grubu sakinleştirerek, gerginliğin büyümesini engelledi.



 

"Buraya çiçek göndermeye hakkınız yok"

Bir vatandaş, "Bu cenazeye çiçek getirmeye hakkı yok. Niye susuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Başka bir vatandaş ise, "Bunun yeri burası değil. Madem öyleydi başından beri sahip çıkacaksınız. Hem onlarla beraber hareket edeceksiniz hem de buraya çelenk getireceksiniz" şeklinde tepkisini dile getirdi.



Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Barış Pınarı şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı! Vatandaşlar CHP'ye Tepki Gösterdi
​Barış Pınarı şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı! Vatandaşlar CHP'ye Tepki Gösterdi
Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede bazı vatandaşlar CHP'ye tepki gösterdi.
​Dükkana müşteri beklerken 250 kiloluk beton blok girdi
​Dükkana müşteri beklerken 250 kiloluk beton blok girdi
Kanalizasyon çalışmasında kullanılmak istenen beton blok kepçeden düşüp yuvarlanarak 300 metre ötedeki manav dükkanına girdi.
​Artık Kavgada Sen Kimsin Diyemeyeceksiniz!
​Artık Kavgada Sen Kimsin Diyemeyeceksiniz!
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan çalışanlara önemli bir uyarı geldi.
​Kuraklık Sebebiyle Barajlarda 2 Aylık Su Kaldı, Yeraltı Suları Devrede
​Kuraklık Sebebiyle Barajlarda 2 Aylık Su Kaldı, Yeraltı Suları Devrede
Tüm Türkiye'de sonbahar yağışlarının yetersizliği 2 büyük barajdaki su seviyesini düşürdü.
Ekmek Arası Hırsızlık! Soyunma Odasını Soydu
Ekmek Arası Hırsızlık! Soyunma Odasını Soydu
Bir spor salonunun soyunma odasına girerek dolaplardaki değerli eşyaları çalan şüpheli yakalandı. Şahsın çaldığı değerli eşyaları yanında getirdiği ekmeğin içinde sakladığı belirlendi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Açıkladı: 30 Bin Kişi Geri Dönüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Açıkladı: 30 Bin Kişi Geri Dönüyor
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Mazlum Kobani bir teröristtir. Terörist olduğuna dair fotoğraflar yayınlanıyor. ABD'nin yakalanması için başıma 3 Milyon Dolar ödül koyduğu kişiyle fotoğrafları var ve PKK'nın önde gelen teröristlerinde bir tanesidir. Türkiye'deki birçok terör saldırısının sorumlusudur. Hakkında ise Interpolün kırmızı bülteni yayınlanmıştır. Interpol tarafından aranan bir teröristtir" dedi.
4 Bin Kişilik ​Bedava Döner Kuyruğu!
4 Bin Kişilik ​Bedava Döner Kuyruğu!
Bir iş yerinin bedava döner dağıttığını duyan vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.
Binlerce Vatandaş Başvurdu!Mahkemesiz İsim Değişikliği İçin Son Günler!
Binlerce Vatandaş Başvurdu!Mahkemesiz İsim Değişikliği İçin Son Günler!
Ad ve soyadında yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkân sağlayan uygulama büyük ilgi gördü. Bugüne kadar 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi, 74 bin 708 kişi ismini düzeltti. Bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 3 Kasım 2019 tarihinde sona erecek.
​Erdoğan: 40-50 yaşında emekli mi olur?
​Erdoğan: 40-50 yaşında emekli mi olur?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, vatandaşlarla sohbeti sırasında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu soruldu. Erdoğan verdiği cevapta, "40-50 yaşında emekli mi olur?" oldu.
​Kusurlu Biçerdöver Göndermişlerdi! Çiftçinin ABD’ye Açtığı Dava 13 Yıl Sonra Sonuçlandı
​Kusurlu Biçerdöver Göndermişlerdi! Çiftçinin ABD’ye Açtığı Dava 13 Yıl Sonra Sonuçlandı
ABD'li tarım araçları üreticisi John Deere’ye karşı verdiği 13 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. 2006 yılında açılan dava ile başlayan süreç Yargıtay’dan çıkan onay ile sonlandı. Firma şimdi ayıplı olduğuna karar verilen 3 biçerdövere karşılık Tarhan'a 22 bin euro ödeyecek.
​Erdoğan ile İmamoğlu, Cuma Namazını Yan Yana Kıldı
​Erdoğan ile İmamoğlu, Cuma Namazını Yan Yana Kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün cuma namazını yan yana kıldı.
​Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomenin Hapishanede Öldürüldüğü İddia Edildi
​Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomenin Hapishanede Öldürüldüğü İddia Edildi
YouTube kanalına yüklediği bir video içeriğinde, para karşılığına erkek çocukları öpüştürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Gaga Bulut'un öldürüldüğü iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.
​Barış Pınarı şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı! Vatandaşlar CHP'ye Tepki Gösterdi
​Barış Pınarı şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı! Vatandaşlar CHP'ye Tepki Gösterdi
​Şanlıurfa’da Devrilen Araçtaki 2 Kişi Yaralandı
​Şanlıurfa’da Devrilen Araçtaki 2 Kişi Yaralandı
​Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı
​Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı
​Dükkana müşteri beklerken 250 kiloluk beton blok girdi
​Dükkana müşteri beklerken 250 kiloluk beton blok girdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:17
Güneş
06:37
Öğle
12:14
İkindi
15:13
Akşam
17:40
Yatsı
18:55
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿