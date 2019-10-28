Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 28 Ekim 2019 22:00:48 Tarihinde eklenmiştir.

​23 Yaşındaki Genç Kız Traktörün Altında Kalarak Can Verdi

Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç kızın kazasına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

​23 Yaşındaki Genç Kız Traktörün Altında Kalarak Can Verdi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesini dereceyle bitiren Sezen Zambak (23), 16 Eylül 2019 tarihinde çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktörün çarpması sonucu feci şekilde can vermişti.



 

Traktörün Altında Kalan Kız Feci Şekilde Can Verdi

Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken, genç kızın üniversitedeki ölümüne ilişkin kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kızın karşıdan karşıya geçerken traktörün altında kaldığı ve feci şekilde can verdiği görülüyor. Şoför ve yanındakiler, feci kaza sonrası aşağıya inerek sağlık görevlilerine ve emniyete durumu bildiriyor.

İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada “Taksirle ölüme neden olma” suçundan yargılanan traktör şoförü Vehbi B. ise ilk duruşmada adli kontrolle serbest bırakıldı.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​23 Yaşındaki Genç Kız Traktörün Altında Kalarak Can Verdi
​23 Yaşındaki Genç Kız Traktörün Altında Kalarak Can Verdi
Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç kızın kazasına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
2 Kadının Öldüğü Cinayet Aydınlatıldı, Aileleri İzin Vermemiş
2 Kadının Öldüğü Cinayet Aydınlatıldı, Aileleri İzin Vermemiş
Gece tarlada 2 kadının silahla vurularak ölü bulunması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İki kadının sır dolu ölümü, olay öncesi çekilen video sayesinde aydınlatıldı.
​Bir Genç Daha Kan Davasına Kurban Gİtti
​Bir Genç Daha Kan Davasına Kurban Gİtti
bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği öne sürüldü.
​Düğün Fotoğrafçısının Korkunç Sonu! Yanarak Can Verdi
​Düğün Fotoğrafçısının Korkunç Sonu! Yanarak Can Verdi
Düğün fotoğrafçısı gencin kullandığı otomobilin refüjdeki ağaca çarparak alev alması sonucu çıkan yangında sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.
​Bir Trafik Magandası Daha! Yol Vermedi Tekmeyle Saldırdı
​Bir Trafik Magandası Daha! Yol Vermedi Tekmeyle Saldırdı
Kimliği belirsiz bir sürücü, otomobiliyle okula gitmek için yola çıkan üniversite öğrencisi Halit Köprülü'ye (26) trafikte dehşeti yaşattı. Kimliği belirsiz sürücü önce aracı ile üniversite öğrencisinin aracının önünü keserek, aracının camını tekmeledi. Daha sonra ise paniğe kapılarak kaçan gencin arabasına çok sayıda çarparak maddi hasar verdi.
​Kasap Et, Koyun Can Derdinde Dedirten Kaza
​Kasap Et, Koyun Can Derdinde Dedirten Kaza
Aniden frene basan sürücünün kontrolündeki otomobile motosikletli arkadan çarptı. Otomobil sürücüsünün takla atarak yaralanan gençle ilgilenmek yerine aracının arkasına bakması ve hesap sorarak tartışması “yok artık” dedirtti.
​Suriyeli Şahıs, Eniştesini Bıçaklayarak Öldürdü
​Suriyeli Şahıs, Eniştesini Bıçaklayarak Öldürdü
Bir şahıs eniştesini boğazından ve göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
​Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
​Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
İki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan taşlı sopalı, silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Abi Yumruğu Cana Mal Oldu! Kız Kardeşin Ölüm Nedeni Ekmeğe Çikolata Sürmek Oldu
Abi Yumruğu Cana Mal Oldu! Kız Kardeşin Ölüm Nedeni Ekmeğe Çikolata Sürmek Oldu
ağabeyinden yumruk yiyen 12 yaşındaki Sude Naz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
​Muhtarlık binasına saldırı
​Muhtarlık binasına saldırı
Muhtarlık binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Bina çevresindeki çiçek saksılarının kırıldığı, bankların tahrip edildiği görüldü.
​Amca Arazi Kavgasında Yeğenini Kürekle Öldürdü
​Amca Arazi Kavgasında Yeğenini Kürekle Öldürdü
bir köyde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada amcasının kürekle vurduğu 38 yaşındaki Ferhat K. hayatını kaybetti.
Bebeğimizin Cinsiyeti Kız Dedi! Eşi İşkence Etti!
Bebeğimizin Cinsiyeti Kız Dedi! Eşi İşkence Etti!
Gonca Sadıklı isimli vatandaş bebeğinin cinsiyetini paylaştığı eşi İbrahim E.'den 3 gün boyunca işkence gördü.
​Vali Erin'den Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına Davet
​Vali Erin'den Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına Davet
​23 Yaşındaki Genç Kız Traktörün Altında Kalarak Can Verdi
​23 Yaşındaki Genç Kız Traktörün Altında Kalarak Can Verdi
​Tosun Paşa Filmi! İki Aile Karşı Karşıya Geldi, Araya Jandarma Girdi
​Tosun Paşa Filmi! İki Aile Karşı Karşıya Geldi, Araya Jandarma Girdi
​Barış Pınarı şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı! Vatandaşlar CHP'ye Tepki Gösterdi
​Barış Pınarı şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı! Vatandaşlar CHP'ye Tepki Gösterdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:18
Güneş
06:38
Öğle
12:14
İkindi
15:12
Akşam
17:39
Yatsı
18:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿