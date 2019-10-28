Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 28 Ekim 2019 14:30:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Bir Genç Daha Kan Davasına Kurban Gİtti

bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği öne sürüldü.

​Bir Genç Daha Kan Davasına Kurban Gİtti

Olay, Sabah saatlerinde Patlangıç Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Caddesindeki spor salonunda meydana geldi.



 

Kan Davalısı Tarafından Silahlı Saldırıya Uğradı

Edinilen bilgiye göre; ilçede bir spor salonu işleten 26 yaşındaki Riyad Reşat Özkan, aralarında kan davası bulunduğu iddia edilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.



 

Saldırıya Uğrayan Genç Hastanede Hayatını Kaybetti

Saldırıda ağır yaralanan Özkan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Özkan hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan zanlının kimliğinin tespiti için polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını mercek aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler eşkali belirlenen şüphelinin bir otomobille olay yerinden kaçtığını tespit etti. Ekipler tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Özkan'ın Erzurumlu olduğu ve geçmiş yıllarda Erzurumlu başka bir aileyle kan davalarının bulunduğu öne sürüldü. Cinayetin Özkan'ın kan davası bulunan aile tarafından öldürüldüğü iddia edildi.


Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Bir Genç Daha Kan Davasına Kurban Gİtti
​Bir Genç Daha Kan Davasına Kurban Gİtti
bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği öne sürüldü.
​Düğün Fotoğrafçısının Korkunç Sonu! Yanarak Can Verdi
​Düğün Fotoğrafçısının Korkunç Sonu! Yanarak Can Verdi
Düğün fotoğrafçısı gencin kullandığı otomobilin refüjdeki ağaca çarparak alev alması sonucu çıkan yangında sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.
​Bir Trafik Magandası Daha! Yol Vermedi Tekmeyle Saldırdı
​Bir Trafik Magandası Daha! Yol Vermedi Tekmeyle Saldırdı
Kimliği belirsiz bir sürücü, otomobiliyle okula gitmek için yola çıkan üniversite öğrencisi Halit Köprülü'ye (26) trafikte dehşeti yaşattı. Kimliği belirsiz sürücü önce aracı ile üniversite öğrencisinin aracının önünü keserek, aracının camını tekmeledi. Daha sonra ise paniğe kapılarak kaçan gencin arabasına çok sayıda çarparak maddi hasar verdi.
​Kasap Et, Koyun Can Derdinde Dedirten Kaza
​Kasap Et, Koyun Can Derdinde Dedirten Kaza
Aniden frene basan sürücünün kontrolündeki otomobile motosikletli arkadan çarptı. Otomobil sürücüsünün takla atarak yaralanan gençle ilgilenmek yerine aracının arkasına bakması ve hesap sorarak tartışması “yok artık” dedirtti.
​Suriyeli Şahıs, Eniştesini Bıçaklayarak Öldürdü
​Suriyeli Şahıs, Eniştesini Bıçaklayarak Öldürdü
Bir şahıs eniştesini boğazından ve göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
​Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
​Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
İki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan taşlı sopalı, silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Abi Yumruğu Cana Mal Oldu! Kız Kardeşin Ölüm Nedeni Ekmeğe Çikolata Sürmek Oldu
Abi Yumruğu Cana Mal Oldu! Kız Kardeşin Ölüm Nedeni Ekmeğe Çikolata Sürmek Oldu
ağabeyinden yumruk yiyen 12 yaşındaki Sude Naz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
​Muhtarlık binasına saldırı
​Muhtarlık binasına saldırı
Muhtarlık binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Bina çevresindeki çiçek saksılarının kırıldığı, bankların tahrip edildiği görüldü.
​Amca Arazi Kavgasında Yeğenini Kürekle Öldürdü
​Amca Arazi Kavgasında Yeğenini Kürekle Öldürdü
bir köyde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada amcasının kürekle vurduğu 38 yaşındaki Ferhat K. hayatını kaybetti.
Bebeğimizin Cinsiyeti Kız Dedi! Eşi İşkence Etti!
Bebeğimizin Cinsiyeti Kız Dedi! Eşi İşkence Etti!
Gonca Sadıklı isimli vatandaş bebeğinin cinsiyetini paylaştığı eşi İbrahim E.'den 3 gün boyunca işkence gördü.
​Sır Ölüm, 2 Kadın Boş Arazide Göğsünden Vurulmuş Halde Bulundu
​Sır Ölüm, 2 Kadın Boş Arazide Göğsünden Vurulmuş Halde Bulundu
2 kadın boş arazide silahla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Kadınlardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri de kaldırıldığı hastanede öldü.
​Üvey Anne, Sürekli Ağlıyor Diye 3 Yaşındaki Çocuğu Komaya Soktu
​Üvey Anne, Sürekli Ağlıyor Diye 3 Yaşındaki Çocuğu Komaya Soktu
Üvey annenin "sürekli ağlıyor" diye dövdüğü 3 yaşındaki kız çocuğu, beyin kanaması geçirerek komaya girdi. Olayla ilgili üvey anne ve babanın da aralarında bulunduğu 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
​Bir Genç Daha Kan Davasına Kurban Gİtti
​Bir Genç Daha Kan Davasına Kurban Gİtti
​Karaköprü'den Yeni Yatırımlar Açıklaması: Sosyal Medyada Art Niyet Gösterildi
​Karaköprü'den Yeni Yatırımlar Açıklaması: Sosyal Medyada Art Niyet Gösterildi
​Türk Telekom, Siber Saldırıya Uğradı
​Türk Telekom, Siber Saldırıya Uğradı
BAŞKAN ÖZYAVUZ’UN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
BAŞKAN ÖZYAVUZ’UN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:17
Güneş
06:37
Öğle
12:14
İkindi
15:13
Akşam
17:40
Yatsı
18:55
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿